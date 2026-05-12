Лавров рассказал о работе Фонда поддержки соотечественников за рубежом

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работа Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, стала спасением для многих российских граждан в трудных жизненных ситуациях, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Для многих наших соотечественников поддержка, оказываемая по линии Фонда (поддержки и защит прав соотечественников, проживающих за рубежом - ред.), стала без преувеличения настоящим спасением в трудных жизненных ситуациях", - сказал министр в своём видеообращении перед пресс-показом документального фильма "Помощь без границ" к 15-летию Фонда.
Лавров подчеркнул, что за 15 лет своей работы фонд "по праву снискал уважение у многонациональной, многоконфессиональной российской зарубежной общины".
"Фонд предоставляет бесплатные юридические консультации, помогает общению соотечественников с правоохранительными структурами, финансирует работу адвокатов, защищающих законные права соотечественников, в том числе, когда они подвергаются дискриминации и преследованию по политическим мотивам", - добавил министр.
Министр особенно отметил усилия Фонда по борьбе с фальсификацией истории и работу по продвижению за рубежом объективной информации о России, внутренней и внешней политике.
"Пользуясь случаем, желаю коллективу Фонда новых успешных проектов, а вам, нашим дорогим зрителям, всего самого доброго", - подытожил министр.