Слуцкий предложил создать лаборатории для технологических предпринимателей

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать на базе ведущих вузов и научно-исследовательских институтов (НИИ) открытую инфраструктуру, включая лаборатории и инжиниринговые центры, для технологических предпринимателей.

Соответствующее обращение на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Полагаем необходимым создать на базе ведущих вузов и НИИ открытую инфраструктуру (лабораторий, инжиниринговых центров) для технологических предпринимателей", - сказано в документе.

В рамках указанной меры предлагается определить правовой статус и режим деятельности открытых лабораторий на базе вузов и НИИ, предусмотрев возможность их создания в рамках программ развития университетов или в качестве самостоятельных структурных подразделений, финансируемых за счет субсидий из федерального бюджета или средств региональных бюджетов и внебюджетных источников.

Кроме того, предлагается установить типовые правила доступа технологических предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также стартап-команд к оборудованию и помещениям открытых лабораторий и инжиниринговых центров, предусматривающие: предоставление доступа на недискриминационной основе, возможность краткосрочной аренды лабораторного и производственного оборудования, снижение арендной платы для субъектов малого инновационного предпринимательства и стартапов на начальном этапе деятельности.

"Создать на базе открытых лабораторий и инжиниринговых центров инфраструктуру сервисной поддержки, включающую услуги по технологическому консалтингу, проведению испытаний и сертификации продукции, оформлению прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также по организации трансфера технологий в реальный сектор экономики", - говорится в обращении.

Помимо этого предлагается предусмотреть возможность участия частных инвесторов и промышленных партнеров в создании и оснащении открытых лабораторий путем заключения концессионных соглашений либо предоставления благотворительных пожертвований вузам и НИИ с последующим налоговым стимулированием.

Как рассказал РИА Новости Слуцкий , сегодня зачастую наука и производство существуют параллельно, не находя точки соприкосновения. По его словам, уникальные специалисты на дорогостоящем оборудовании в сильнейших вузах занимаются разработками, но не могут их вывести их на рынок. В свою очередь, технологические предприниматели, которые хотели бы заниматься инновациями, не имеют достаточной научной базы и доступа к аппаратуре и приборам для создания прототипов и опытных образцов, добавил он.