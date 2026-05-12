В Кузбассе задержали подростка при попытке поджога

16:13 12.05.2026
В Кузбассе задержали подростка, пытавшегося поджечь локомотив

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кемеровской области пресечена попытка диверсии подростком на железнодорожной станции.
  • Подросток планировал поджог локомотива, но не смог довести свой замысел до конца из-за вмешательства сотрудников РЖД и транспортной полиции.
  • В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.
НОВОСИБИРСК, 12 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы в Кемеровской области пресекли попытку совершения подростком диверсии, он хотел поджечь локомотив на одной из железнодорожных станций, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону.
"Установлен несовершеннолетний, причастный к попытке совершения диверсии, то есть поджогу объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, в марте 2026 года подросток через мессенджер познакомился с некой девушкой, которая попросила его помощи в выборе подарка своему брату и направила ссылку на сайт госуслуг. Далее неизвестные заявили подростку, что его страница взломана, а данные используются для перевода денег на Украину. Несовершеннолетнему якобы для того, чтобы избежать наказания, предложили выполнить ряд заданий, одним из которых был поджог локомотива на одной из железнодорожных станций.
"Свой преступный умысел, направленный на повреждение и вывод из строя путем поджога локомотива, несовершеннолетний довести до конца не смог ввиду пресечения его преступных действий сотрудниками РЖД и транспортной полиции", - сообщили в УФСБ.
На основании материалов оперативно-розыскной работы УФСБ и транспортных полицейских Кемеровский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в отношении подростка возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия).
