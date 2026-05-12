Дмитриев считает переговоры Европы с Россией неизбежными

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Предстоящий энергетический кризис, который скоро обрушится на Евросоюз и Великобританию, сделает переговоры Европы и России неизбежными, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов считает, что переговорщиком от ЕС должен быть политик, имеющий авторитет в Европе, но при этом устраивающий и российскую сторону. Также посол отметил, что отсутствие антироссийской риторики в высказываниях переговорщика играет большую роль.