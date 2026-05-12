Дмитриев считает переговоры Европы с Россией неизбежными

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Предстоящий энергетический кризис, который скоро обрушится на Евросоюз и Великобританию, сделает переговоры Европы и России неизбежными, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Президент Финляндии Стубб считает, что "американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы" и "пора начинать переговоры с Россией". Предстоящий энергетический кризис, который вот-вот обрушится на ЕС и Великобританию, сделает это неизбежным", - написал Дмитриев в соцсети X.
В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов считает, что переговорщиком от ЕС должен быть политик, имеющий авторитет в Европе, но при этом устраивающий и российскую сторону. Также посол отметил, что отсутствие антироссийской риторики в высказываниях переговорщика играет большую роль.
"Я думаю, что поэтому президент и назвал (кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда - ред.) Шредера, исходя именно из таких критериев, насколько я понимаю ситуацию. В любом случае наша позиция заявлена", - сказал Долгов "Газете.Ru".