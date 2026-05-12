В Кремле рассказали о макроэкономической стабильности в России

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Благодаря мерам правительства РФ можно с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности в России и планах повышения темпов роста экономики из года в год, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но благодаря тем мерам, которые принимает наше правительство, мы можем с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о перспективных планах на то, чтобы из года в год темпы роста экономики, пусть скромные, но повышать", - сказал Песков.