В Кремле рассказали о макроэкономической стабильности в России

Песков: благодаря мерам правительства можно говорить о стабильности в экономике

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о макроэкономической стабильности в России.
  • Песков отметил, что правительство РФ принимает меры для повышения темпов роста экономики, несмотря на волатильность на мировых рынках.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Благодаря мерам правительства РФ можно с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности в России и планах повышения темпов роста экономики из года в год, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская экономика не может быть полностью застрахована от волатильности на мировых рынках, которая отражается практически на всех странах мира, отметил Песков во время общения с журналистами.
"Но благодаря тем мерам, которые принимает наше правительство, мы можем с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о перспективных планах на то, чтобы из года в год темпы роста экономики, пусть скромные, но повышать", - сказал Песков.
