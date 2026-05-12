Рейтинг@Mail.ru
Главы Минобороны стран ЕС обсуждают с Киевом, как потратить его кредит - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 12.05.2026
Главы Минобороны стран ЕС обсуждают с Киевом, как потратить его кредит

Главы Минобороны стран ЕС обсуждают с Киевом, как потратить кредит на оружие

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главы Минобороны стран Евросоюза обсуждают с Украиной, как потратить кредит в 90 миллиардов евро.
БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Министры обороны стран Евросоюза обсуждают во вторник в Брюсселе с главой минобороны Украины, как можно потратить новый кредит в 90 миллиардов евро на оружие, заявила глава европейской внешнеполитической службы Кая Каллас.
"Мы поговорим об Украине. К нам присоединился министр обороны Украины. И, конечно, возникает вопрос, как мы можем использовать кредит в 90 миллиардов евро, и как все организовать, чтобы они могли получить ответ на насущные (военные - ред.) потребности Украины", - сказала она перед началом заседания глав минобороны стран Евросоюза.
Накануне Еврокомиссия заявила, что почти 6 миллиардов евро из 9 миллиардов первого транша украинского кредита общим размером 90 миллиардов евро пойдут на вооружения и только 3 миллиарда - на поддержку украинского бюджета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Орбан назвала условия для вступления Украины в ЕС
Вчера, 11:19
 
В миреУкраинаРоссияБрюссельКайя КалласСергей ЛавровЕврокомиссияНАТОСанкции в отношении РоссииЕвросоюзКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала