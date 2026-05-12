Главы Минобороны стран ЕС обсуждают с Киевом, как потратить его кредит

БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Министры обороны стран Евросоюза обсуждают во вторник в Брюсселе с главой минобороны Украины, как можно потратить новый кредит в 90 миллиардов евро на оружие, заявила глава европейской внешнеполитической службы Кая Каллас.
"Мы поговорим об Украине. К нам присоединился министр обороны Украины. И, конечно, возникает вопрос, как мы можем использовать кредит в 90 миллиардов евро, и как все организовать, чтобы они могли получить ответ на насущные (военные - ред.) потребности Украины", - сказала она перед началом заседания глав минобороны стран Евросоюза.
Накануне Еврокомиссия заявила, что почти 6 миллиардов евро из 9 миллиардов первого транша украинского кредита общим размером 90 миллиардов евро пойдут на вооружения и только 3 миллиарда - на поддержку украинского бюджета.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.