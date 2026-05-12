Рейтинг@Mail.ru
Новый глава Федерации керлинга России рассказал о задачах - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 12.05.2026
Новый глава Федерации керлинга России рассказал о задачах

Крапивин: задача создать условия, чтобы керлингисты были готовы к допуску

© Фото : пресс-служба Федерации керлинга РоссииАлексей Крапивин
Алексей Крапивин - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : пресс-служба Федерации керлинга России
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Крапивин избран новым президентом Федерации керлинга России.
  • Одной из задач федерации является создание условий для полноценного возвращения российских керлингистов к международным соревнованиям.
  • Стратегия развития керлинга должна быть синхронизирована со стратегией развития физической культуры и спорта до 2030 года и с национальным ориентиром на расширение вовлеченности граждан в занятия спортом.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Новый президент Федерации керлинга России Алексей Крапивин заявил РИА Новости, что одной из задач федерации является создавать условия, при которых российские керлингисты будут готовы к полноценному возвращению к международным соревнованиям.
Во вторник в Москве проходит отчетно-выборная конференция Федерации керлинга России. Крапивин был избран единогласным решением.
«
"Наша задача - не начинать с нуля, а бережно сохранить достигнутое, укрепить основу и развивать федерацию в заданном направлении. Керлинг - это спорт, где результат определяется не одним точным броском, а всей траекторией движения. Именно так мы и должны строить работу на ближайшие четыре года: последовательно, расчетливо и с пониманием конечной цели. Внешние ограничения и отсутствие привычного международного календаря - это не повод для остановки. Это вызов, на который мы должны отвечать профессионально и спокойно. Наша задача в условиях международной турбулентности - выстраивать устойчивую систему. Не спорить с обстоятельствами, а создавать условия, при которых российский керлинг будет готов к полноценному возвращению на международную арену", - сказал Крапивин.
Крапивин сменил на этом посту Дмитрия Свищева, возглавлявшего федерацию с 2010 года.
"Прежде всего хочу выразить искреннюю признательность Дмитрию Александровичу Свищеву за 16 лет последовательной и результативной работы. Под его руководством керлинг в России прошел путь от узкой спортивной дисциплины к статусному олимпийскому виду спорта. За сравнительно короткий срок удалось сформировать конкурентоспособную школу, подготовить спортсменов международного уровня и выстроить широкую сеть региональных отделений", - отметил он.
Глава федерации подчеркнул, что стратегия развития керлинга должна быть синхронизирована со стратегией развития физической культуры и спорта до 2030 года и с национальным ориентиром на расширение вовлеченности граждан в занятия спортом. "Для федерации это означает не только работу на уровне спорта высших достижений, но и вклад в массовый, школьный и детско-юношеский спорт. Федерация керлинга России продолжит работу, направленную на развитие керлинга в регионах, укрепление системы подготовки спортсменов и популяризацию нашего вида спорта в стране", - резюмировал Крапивин.
Керлингисты команды Санкт-Петербург-1, скип – Тимофеев Алексей (слева) - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Команда Тимофеева выиграла мужской чемпионат России по керлингу
19 апреля, 17:44
 
КерлингФедерация керлинга РоссииАлексей Крапивин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала