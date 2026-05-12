Новый глава Федерации керлинга России рассказал о задачах

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Новый президент Федерации керлинга России Алексей Крапивин заявил РИА Новости, что одной из задач федерации является создавать условия, при которых российские керлингисты будут готовы к полноценному возвращению к международным соревнованиям.
Во вторник в Москве проходит отчетно-выборная конференция Федерации керлинга России. Крапивин был избран единогласным решением.
"Наша задача - не начинать с нуля, а бережно сохранить достигнутое, укрепить основу и развивать федерацию в заданном направлении. Керлинг - это спорт, где результат определяется не одним точным броском, а всей траекторией движения. Именно так мы и должны строить работу на ближайшие четыре года: последовательно, расчетливо и с пониманием конечной цели. Внешние ограничения и отсутствие привычного международного календаря - это не повод для остановки. Это вызов, на который мы должны отвечать профессионально и спокойно. Наша задача в условиях международной турбулентности - выстраивать устойчивую систему. Не спорить с обстоятельствами, а создавать условия, при которых российский керлинг будет готов к полноценному возвращению на международную арену", - сказал Крапивин.
Крапивин сменил на этом посту Дмитрия Свищева, возглавлявшего федерацию с 2010 года.
"Прежде всего хочу выразить искреннюю признательность Дмитрию Александровичу Свищеву за 16 лет последовательной и результативной работы. Под его руководством керлинг в России прошел путь от узкой спортивной дисциплины к статусному олимпийскому виду спорта. За сравнительно короткий срок удалось сформировать конкурентоспособную школу, подготовить спортсменов международного уровня и выстроить широкую сеть региональных отделений", - отметил он.
Глава федерации подчеркнул, что стратегия развития керлинга должна быть синхронизирована со стратегией развития физической культуры и спорта до 2030 года и с национальным ориентиром на расширение вовлеченности граждан в занятия спортом. "Для федерации это означает не только работу на уровне спорта высших достижений, но и вклад в массовый, школьный и детско-юношеский спорт. Федерация керлинга России продолжит работу, направленную на развитие керлинга в регионах, укрепление системы подготовки спортсменов и популяризацию нашего вида спорта в стране", - резюмировал Крапивин.
