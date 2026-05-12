Москалькова рассказала о прошедшей в 2025 году конференции омбудсменов
14:21 12.05.2026
Москалькова рассказала о прошедшей в 2025 году конференции омбудсменов

Москалькова: на конференцию омбудсменов в 2025 г приехали представители 64 стран

© РИА Новости | Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2025 году в Россию на конференцию омбудсменов приехали представители 64 государств, сообщила Москалькова.
  • Она поблагодарила Владимира Путина за поддержку конференции.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Представители 64 государств, несмотря на сложную логистику, в 2025 году приехали в Россию на конференцию омбудсменов, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с омбудсменом. В ходе доклада Москалькова поблагодарила главу государства за поддержку в проведении Международной научно-практической конференции "Эффективные практики омбудсменов".
"Вы, спасибо, поддержали Международную конференцию об обмене лучшими практиками. У нас в прошлом году, несмотря на страшно сложную логистику, приехали представители 64 государств, международные органы. И, конечно, мы видим, что наш опыт интересен", - сказала Москалькова в докладе Путину.
Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в РФ с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумой.
