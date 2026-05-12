В Комсомольске-на-Амуре осудили родителей, доведших дочь до смерти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Комсомольске-на-Амуре родители довели свою двухлетнюю дочь до смерти от истощения.
- Родители помещали дочь в самодельную конструкцию, где она не могла свободно двигаться, и лишали ее полноценного питания и воды.
- Мужчина и женщина приговорены к 20 годам лишения свободы каждый.
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. По 20 лет лишения свободы получили мужчина и женщина из Комсомольска-на-Амуре, которые довели свою двухлетнюю дочь до смерти от истощения, сообщает пресс-служба СК.
Следствием и судом установлено, что фигуранты систематически помещали на длительное время свою двухлетнюю дочь в самодельную конструкцию, состоящую из короба и крышки. В ней ребенок не мог двигаться, встать в полный рост и даже сесть. С июля по октябрь 2024 года родители также лишали дочь полноценного питания и воды, из-за чего девочка скончалась от крайнего истощения.
Мужчина и женщина признаны судом виновными по пунктам "г, д, е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, несовершеннолетнего с особой жестокостью, издевательством и мучениями группой лиц), части 3 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, повлекшее тяжкие последствия), статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединённое с жестоким обращением) и пунктам "в, д, ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, лица, совершённое с особой жестокостью, группой лиц).
