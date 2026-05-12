В Комсомольске-на-Амуре осудили родителей, доведших дочь до смерти

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. По 20 лет лишения свободы получили мужчина и женщина из Комсомольска-на-Амуре, которые довели свою двухлетнюю дочь до смерти от истощения, сообщает пресс-служба СК.

Следствием и судом установлено, что фигуранты систематически помещали на длительное время свою двухлетнюю дочь в самодельную конструкцию, состоящую из короба и крышки. В ней ребенок не мог двигаться, встать в полный рост и даже сесть. С июля по октябрь 2024 года родители также лишали дочь полноценного питания и воды, из-за чего девочка скончалась от крайнего истощения.