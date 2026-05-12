16:52 12.05.2026
Умерла сценаристка сериала "Склифосовский" Юлия Терентьева

© Фото : соцсети Юлии Терентьевой
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сценаристка сериала "Склифосовский" Юлия Терентьева умерла в возрасте 45 лет.
  • Она также принимала активное участие в создании сериала "Свои" и фильма "Пес".
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сценарист сериала "Склифосовский" Юлия Терентьева умерла в возрасте 45 лет, сообщили РИА Новости в ее окружении.
"Юлечки не стало 9 мая", - сказал собеседник агентства.
Терентьева родилась 28 августа 1980 года. Она принимала активное участие в создании сериалов "Склифосовский", "Свои" и фильма "Пес". Последним ее проектом стала короткометражка "В аду мест нет", вышедшая в 2025 году.
 
