Умерла сценаристка сериала "Склифосовский" Юлия Терентьева

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сценарист сериала "Склифосовский" Юлия Терентьева умерла в возрасте 45 лет, сообщили РИА Новости в ее окружении.

Терентьева родилась 28 августа 1980 года. Она принимала активное участие в создании сериалов "Склифосовский", "Свои" и фильма "Пес". Последним ее проектом стала короткометражка "В аду мест нет", вышедшая в 2025 году.