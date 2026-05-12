Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о распространении хантавируса Андес в мире - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 12.05.2026
Роспотребнадзор рассказал о распространении хантавируса Андес в мире

Роспотребнадзор: вариант хантавируса Андес не встречается в Европе и Азии

© REUTERS / Dado RuvicТестирование на хантавирус
Тестирование на хантавирус - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Тестирование на хантавирус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор сообщил, что вариант хантавируса Андес распространен в странах Нового Света и не встречается в Европе и Азии.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вариант хантавируса Андес не встречается в Европе и Азии, а распространен в странах Нового Света, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В субботу судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, 9 из них подтверждены как вирус Андес.
«
"Этот вариант (Андес - ред.) не встречается на территории Европы и Азии, а распространен преимущественно в странах Нового Света – Южной, Центральной и Северной Америки", - говорится в сообщении.
Врач с пробиркой - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Роспотребнадзор рассказал о переносчике хантавируса Андес
Вчера, 22:05
 
Здоровье - ОбществоЕвропаАзияАргентинаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала