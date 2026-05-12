Роспотребнадзор рассказал о распространении хантавируса Андес в мире

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вариант хантавируса Андес не встречается в Европе и Азии, а распространен в странах Нового Света, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В субботу судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, 9 из них подтверждены как вирус Андес.