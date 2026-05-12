Европейский медрегулятор следит за ситуацией со вспышкой хантавируса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейский медицинский регулятор следит за ситуацией со вспышкой хантавируса.
- EMA отслеживает вспышку хантавируса в координации с другими органами ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Европейский медицинский регулятор EMA следит за ситуацией со вспышкой хантавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
«
"Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) активно отслеживает продолжающуюся вспышку хантавируса, в координации с другими органами ЕС", - заявил собеседник агентства.