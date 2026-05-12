У грека с лайнера MV Hondius не подтвердился хантавирус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У гражданина Греции с лайнера MV Hondius не подтвердилось заболевание хантавирусом.
- Сейчас он находится в афинской больнице "Аттикон" на карантине со строгими мерами наблюдения.
- Инкубационный период вируса составляет около 45 дней, поэтому теоретическая вероятность, что пациент может быть заражен, сохраняется.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. У единственного гражданина Греции, находившегося на борту лайнера MV Hondius, где ранее произошла вспышка хантавируса, не подтвердилось заболевание, сообщил глава министерства здравоохранения страны Адонис Георгиадис.
"Мы контролируем случай с нашим гражданином. Он хорошо себя чувствует. У него нет хантавируса, он не болеет. У него отрицательные тесты", - сказал министр в интервью телеканалу ERT.
Георгиадис добавил, что пассажир лайнера находится в афинской больнице "Аттикон" на карантине со строгими мерами наблюдения. Он отметил, что инкубационный период вируса составляет около 45 дней, поэтому сохраняется теоретическая вероятность, что пациент может быть заражен.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. Десятого мая судно прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.