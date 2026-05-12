Король Камбоджи поздравил Путина с 70-летием дипломатических отношений

Краткий пересказ от РИА ИИ Король Камбоджи Нородом Сиамони поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летней годовщиной установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Сиамони выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества и подчеркнул его взаимовыгодность.

Король Камбоджи пожелал счастья и процветания Путину и народу России.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Король Камбоджи Нородом Сиамони поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летней годовщиной с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами и выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества, передает камбоджийское государственное новостное агентство Король Камбоджи Нородом Сиамони поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летней годовщиной с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами и выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества, передает камбоджийское государственное новостное агентство Agence Kampuchea Presse (AKP).

Дипломатические отношения между СССР Камбоджей были установлены 13 мая 1956 года, а в декабре 1991 года Россия была признана государством-правопреемником СССР.

"Отношения между Королевством Камбоджа и Российской Федерацией продолжаются уже семь десятилетий, и все это время Камбоджа сохраняет благодарность за масштабную поддержку и помощь, оказываемые Россией", - приводит AKP текст поздравления, которое Сиамони направил Путину

Как отмечается, камбоджийский король подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между Россией и Камбоджей неизменно оставалось взаимовыгодным на протяжении многих лет, продолжая расширяться в различных областях. Сиамони добавил, что данный прогресс в отношениях подкрепляется "прочным политическим доверием, взаимной поддержкой и общим взаимопониманием" между двумя странами.

Король выразил уверенность в том, что дружба и сотрудничество между Камбоджей и Россией будут и впредь становиться глубже и крепче, "принося новые взаимные выгоды".