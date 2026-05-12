Первые выплаты по новому кредиту Киеву пойдут на БПЛА, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Первые выплаты из нового кредита Украине на 90 миллиардов евро пойдут на БПЛА, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Украина получит первый транш кредита в размере 90 миллиардов уже в июне. Эти средства пойдут непосредственно на дроны", - сказала она на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.