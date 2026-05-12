В Совфеде объяснили, почему Каллас не годится в переговорщики

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не годится на роль переговорщика от ЕС с Россией по уровню своей политической и интеллектуальной подготовки, считает сенатор Владимир Джабаров.
Ранее Каллас допустила, что выступит в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией.
"Это моя субъективная оценка. Я считаю, что она не только не может вести переговоры, даже по уровню своей политической и интеллектуальной подготовки она не способна к переговорам", - сказал сенатор ИС "Вести".
Более того, у Каллас был ряд абсолютно недопустимых высказываний в отношении российских руководителей. В том числе она заявляла об угрозах в адрес России, сказал Джабаров.
"Я думаю, это не та фигура, которая может устроить нашу страну", - полагает он.
Но решать это будет высшее политическое руководство Российской Федерации, подчеркнул законодатель.