В Совфеде объяснили, почему Каллас не годится в переговорщики
16:05 12.05.2026 (обновлено: 16:06 12.05.2026)
В Совфеде объяснили, почему Каллас не годится в переговорщики

Джабаров: Каллас не может быть переговорщиком по уровню политической подготовки

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джабаров считает, что Каллас не подходит на роль переговорщика от ЕС с Россией по уровню своей политической и интеллектуальной подготовки.
  • По его словам, у Каллас был ряд недопустимых высказываний в отношении российских руководителей.
  • Это не та фигура, которая может устроить нашу страну, добавил сенатор.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не годится на роль переговорщика от ЕС с Россией по уровню своей политической и интеллектуальной подготовки, считает сенатор Владимир Джабаров.
Ранее Каллас допустила, что выступит в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией.
"Это моя субъективная оценка. Я считаю, что она не только не может вести переговоры, даже по уровню своей политической и интеллектуальной подготовки она не способна к переговорам", - сказал сенатор ИС "Вести".

Более того, у Каллас был ряд абсолютно недопустимых высказываний в отношении российских руководителей. В том числе она заявляла об угрозах в адрес России, сказал Джабаров.
"Я думаю, это не та фигура, которая может устроить нашу страну", - полагает он.
Но решать это будет высшее политическое руководство Российской Федерации, подчеркнул законодатель.
