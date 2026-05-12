Как отдыхаем в июне 2026 года: праздники, выходные и рабочие дни

В июне 2026 года россиян ждут длинные праздничные выходные. Как именно отдыхаем в этом месяце, сколько будет выходных и рабочих дней и выгодно ли брать отпуск — в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в июне 2026 года

При пятидневной рабочей неделе в июне 2026 года ожидаются трехдневные выходные: с пятницы 12 июня по воскресенье 14 июня. Кроме того, предпраздничный рабочий день — четверг, 11 июня, — будет сокращен на один час. Остальные выходные будут обычными: субботы и воскресенья, выпадающие на 6-7, 20-21 и 27-28 числа.

Праздники в июне

На июнь 2026 года приходится несколько различных праздников. Основными считаются День защиты детей, День России, День социального работника, День медицинского работника, День памяти и скорби и День молодежи. Однако не все они официально являются государственными выходными.

День России (12 июня)

Такой государственный праздник, как День России, ежегодно отмечается 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1991 года этот день является нерабочим. А в 1992-м он стал официальным государственным праздником.

Региональные праздники

В некоторых регионах России могут быть объявлены свои выходные в связи с различными местными праздниками. Так, например, региональными событиями, из-за которых в ряде субъектов страны объявляется выходной день, можно назвать следующие:

14 июня — День основания Севастополя, эти сутки в субъекте государства, являющемся городом федерального значения, будут выходными, в 2026 году нерабочий день будет перенесен на понедельник, 15 июня;

21 июня — День национального праздника Ысыах в Республике Саха (Якутия), выходной переносится на понедельник, 22 июня;

24 июня — День Чувашской республики, в регионе эти сутки объявлены нерабочими.

Производственный календарь

В производственном календаре отражаются все рабочие, выходные (в том числе праздничные) и сокращенные рабочие дни, согласно трудовому законодательству страны. Ориентироваться на него стоит тем, кто работает по обычному пятидневному графику.

Сколько рабочих дней

Стандартно в июне 30 календарных дней, 21 из которых в 2026 году будет рабочим. Выходных дней планируется 9 — это стандартно субботы и воскресенья, а также праздничный день, выпадающий на пятницу, 12 июня.

Ключевые показатели июня 2026 Показатель Значение Комментарий Источник Календарных дней 30 Полный месяц производственный календарь Рабочих дней 21 Для пятидневной недели производственный календарь Выходных и праздничных 9 Включая 12 июня производственный календарь Сокращенных дней 1 11 июня ТК РФ, ст. 95

Норма рабочего времени в июне

Норма рабочего времени в этом месяце будет зависеть от того, работаете вы по стандартной пятидневной или сокращенной рабочей неделе. Точное количество часов, которое вам придется отработать, отражено в таблице.

Норма рабочего времени в июне 2026 Режим недели Рабочие дни Часы в месяце Сокращение 11 июня Примечание 40 часов 21 167 да стандартная пятидневка 36 часов 21 150,2 да сокращенная неделя 24 часа 21 99,8 да сокращенная неделя

Когда выгодно взять отпуск в июне

Финансово июнь считается не самым выгодным месяцем для отпуска. Выбирая отдых в эти даты, будьте готовы к тому, что зарплата за этот месяц окажется несколько ниже, чем обычно. Зато вы можете спланировать отпуск так, чтобы получить максимум дней отдыха, сэкономив при этом отпускные дни.

Дело в том, что праздничный день 12 июня не входит в число дней отпуска и не оплачивается, зато ненадолго продлевает период отдыха. Старайтесь выбирать отпуск так, чтобы захватывать праздничное число. Самые удачные периоды - с 8 по 11 или с 15 по 18 числа месяца. Благодаря выходным дням вы потратите минимум отпускных дней, зато обеспечите себе полноценный отдых.

Часто задаваемые вопросы о выходных в июне

Многих людей, работающих по стандартному графику, интересует то, как будут организованы выходные дни в июне 2026 года. Отвечаем на самые распространенные вопросы.

Как отдыхаем в июне 2026 года?

В июне 2026 года стандартные выходные приходятся на субботы и воскресенья, а также добавляется праздничный день 12 июня. Дополнительных переносов нет.

Сколько выходных дней в июне 2026?

В июне 2026 года 9 выходных дней: 8 стандартных и 1 праздничный.

Будут ли длинные выходные?

В 2026 году длинных выходных в июне нет, так как 12 июня не образует дополнительного переноса.

Когда лучше брать отпуск в июне?

Оптимально брать отпуск, захватывая праздничный день 12 июня, чтобы увеличить продолжительность отдыха.

Есть ли сокращенные дни в июне?