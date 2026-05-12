В Якутии спасли семь человек, застрявших во льдах реки Лена

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Специалисты МЧС РФ эвакуировали семь человек, ранее застрявших во льдах на реке Лена в Якутии, также спасены четверо находившихся на острове Харыялах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее региональный главк МЧС России сообщал, что в Олекминском районе группа из семи человек, передвигавшаяся на трех моторных лодках, оказалась заблокированной во льдах реки Лена. При этом еще четверо оказались на острове Харыялах. Для эвакуации пострадавших из города Ленск привлекался вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.
"Всех пострадавших эвакуировали в Олекминск. Состояние людей удовлетворительное, от медицинской помощи отказались", - говорится в сообщении МЧС России.