В Италии впервые признали законным наличие трех родителей у ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Италии впервые официально признал законным наличие трех родителей у ребенка.
- Ребенок родился в Германии и был зачат естественным путем, его воспитывают два отца и биологическая мать не возражает против наличия у ребенка второго отца.
- Муниципалитет отказал в регистрации факта усыновления и свидетельства о трех родителях в Италии, но суд постановил зарегистрировать свидетельство о рождении с указанием трех родителей.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Суд в Италии впервые официально признал законным наличие трех родителей у ребенка*, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на вступившее в силу постановление апелляционного суда Бари.
"Впервые в Италии был признан ребенок, имеющий трех родителей: двух отцов*, которые воспитывают его с рождения, и мать, родившую его... Это решение... является первым подобным в нашей стране и позволяет внести в реестр свидетельство (о рождении - ред.) ребенка с двумя отцами", - говорится в сообщении.
По информации газеты, ребенок, которому сейчас четыре года, родился в Германии. Биологический отец ребенка состоит в браке* с гражданином Италии и Германии, мать ребенка - давняя подруга пары*, у которой есть свои дети.
Согласно публикации, ребенок был зачат естественным путем и при рождении был признан как матерью, так и биологическим отцом, которому впоследствии ребенок был передан на воспитание. Издание пишет, что биологический отец воспитывал ребенка вместе со своим супругом*, который спустя некоторое время попросил официально признать ребенка, поскольку в Германии разрешено усыновление ребенка партнера однополыми парами*.
Газета пишет, что в последствии двое "отцов"* попросили, чтобы факт усыновления в Германии, а также свидетельство, подтверждающее, что у ребенка три родителя*, было зарегистрировано и в Италии, в Апулии. Однако муниципалитет отказал им, посчитав, что за усыновлением может скрываться запрещенное в Италии суррогатное материнство, в связи с чем впоследствии дело было передано в апелляционный суд Бари.
Суд, в свою очередь, установил отсутствие факта суррогатного материнства, а также то, что биологическая мать не возражает против наличия у ребенка второго отца. Суд впоследствии постановил зарегистрировать в Италии свидетельство о рождении, в котором признается, что у ребенка трое родителей.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
