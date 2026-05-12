У эвакуированного с MV Hondius испанца подтвердили хантавирус

МАДРИД, 12 мая - РИА Новости. У одного из 14 граждан Испании, эвакуированных с судна MV Hondius, подтвердили заражение хантавирусом, сообщило министерство здравоохранения Испании.

"У пациента, чей тест накануне дал предварительно положительный результат, подтвердился хантавирус", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

В ведомстве уточнили, что накануне у зараженного пациента была температура и легкие респираторные симптомы. Сейчас его состояние стабильное, явного клинического ухудшения нет.