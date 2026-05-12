Колодец, в который провалился подросток в Иркутске

В Иркутске спасли мальчика, упавшего в канализационный колодец

Росгвардейцы спасли мальчика и передали его медикам, которые отвезли его в больницу.

ИРКУТСК, 12 мая — РИА Новости. В Иркутске росгвардейцы вытащили 13-летнего подростка, провалившегося в открытый канализационный колодец, сообщило региональное управление Росгвардии.

Это произошло на улице Розы Люксембург. На место направился наряд вневедомственной охраны.

"Стражи порядка успокоили мальчика и осторожно достали его из трехметровой ямы при помощи буксировочного троса", — рассказали в Росгвардии.