В Иркутске спасли мальчика, упавшего в канализационный колодец

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Иркутске подросток провалился в открытый канализационный колодец на улице Розы Люксембург.
- Росгвардейцы спасли мальчика и передали его медикам, которые отвезли его в больницу.
ИРКУТСК, 12 мая — РИА Новости. В Иркутске росгвардейцы вытащили 13-летнего подростка, провалившегося в открытый канализационный колодец, сообщило региональное управление Росгвардии.
Это произошло на улице Розы Люксембург. На место направился наряд вневедомственной охраны.
"Стражи порядка успокоили мальчика и осторожно достали его из трехметровой ямы при помощи буксировочного троса", — рассказали в Росгвардии.
Затем замерзшего ребенка передали медикам, а те отвезли его в больницу.
В Москве спасли мальчика, вдохнувшего кондитерскую присыпку
25 февраля, 11:14