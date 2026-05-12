Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске спасли мальчика, упавшего в канализационный колодец - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:04 12.05.2026 (обновлено: 09:25 12.05.2026)
В Иркутске спасли мальчика, упавшего в канализационный колодец

В Иркутске спасли подростка, упавшего в канализационный колодец

© Фото : Управление Росгвардии по Иркутской областиКолодец, в который провалился подросток в Иркутске
Колодец, в который провалился подросток в Иркутске - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : Управление Росгвардии по Иркутской области
Колодец, в который провалился подросток в Иркутске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иркутске подросток провалился в открытый канализационный колодец на улице Розы Люксембург.
  • Росгвардейцы спасли мальчика и передали его медикам, которые отвезли его в больницу.
ИРКУТСК, 12 мая — РИА Новости. В Иркутске росгвардейцы вытащили 13-летнего подростка, провалившегося в открытый канализационный колодец, сообщило региональное управление Росгвардии.
Это произошло на улице Розы Люксембург. На место направился наряд вневедомственной охраны.
"Стражи порядка успокоили мальчика и осторожно достали его из трехметровой ямы при помощи буксировочного троса", — рассказали в Росгвардии.
Затем замерзшего ребенка передали медикам, а те отвезли его в больницу.
Школьник оказался в реанимации, вдохнув кондитерскую присыпку - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Москве спасли мальчика, вдохнувшего кондитерскую присыпку
25 февраля, 11:14
 
Хорошие новостиИркутскИркутская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала