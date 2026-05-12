Около 264 тысяч бюджетных мест в вузах отдадут инженерным специальностям

15:46 12.05.2026
Около 264 тысяч бюджетных мест в вузах России отдадут инженерным специальностям

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В российских вузах на 2026/27 учебный год установлено около 264 тысяч бюджетных мест для специальностей в области инженерного дела, технологий и технических наук.
  • Доля этих бюджетных мест в общем объеме выросла до 45%.
  • Региональным университетам установлено более 70% от общего числа бюджетных мест для обучения по инженерным специальностям.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Почти 264 тысячи бюджетных мест установлено в российских вузах на 2026/27 учебный год для укрупненных групп специальностей и направлений "Инженерное дело, технологии и технические науки" и групп научных специальностей "Технические науки", следует из материалов к стратегической сессии с участием председателя правительства Михаила Мишустина.
Мероприятие посвящено развитию инженерного образования.
"На 2026/27 учебный год установлено 263,8 тысячи бюджетных мест для поступления по укрупненным группам специальностей и направлений "Инженерное дело, технологии и технические науки" и группам научных специальностей "Технические науки"", - говорится в материалах.
Уточняется, что их доля в общем объеме выросла до 45%. Региональным университетам при этом установлено более 70% от общего числа бюджетных мест для обучения по инженерным специальностям.
