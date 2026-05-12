Около 264 тысяч бюджетных мест в вузах отдадут инженерным специальностям

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Почти 264 тысячи бюджетных мест установлено в российских вузах на 2026/27 учебный год для укрупненных групп специальностей и направлений "Инженерное дело, технологии и технические науки" и групп научных специальностей "Технические науки", следует из материалов к стратегической сессии с участием председателя правительства Михаила Мишустина.
Мероприятие посвящено развитию инженерного образования.
"На 2026/27 учебный год установлено 263,8 тысячи бюджетных мест для поступления по укрупненным группам специальностей и направлений "Инженерное дело, технологии и технические науки" и группам научных специальностей "Технические науки"", - говорится в материалах.
Уточняется, что их доля в общем объеме выросла до 45%. Региональным университетам при этом установлено более 70% от общего числа бюджетных мест для обучения по инженерным специальностям.