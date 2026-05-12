Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в России по итогам года приблизится к 5,2%, заявил Новак - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 12.05.2026
Инфляция в России по итогам года приблизится к 5,2%, заявил Новак

Новак: инфляция в России по итогам года приблизится к 5,2%

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инфляция в России по итогам 2026 года приблизится к 5,2%, заявил вице-премьер Александр Новак.
  • Начиная с 2027 года инфляция будет вблизи целевого уровня в 4%, отметил Новак.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года приблизится к 5,2%, будет вблизи целевого уровня в 4% начиная с 2027 года, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Инфляция приблизится к 5,2% в 2026 году и будет вблизи целевого уровня в 4% начиная с 2027 года", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости".
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Набиуллина озвучила прогноз по инфляции в 2026 году
24 апреля, 15:17
Он добавил, что рост цен в России существенно замедлился и продолжает замедляться.
"Правительство вносит свой вклад в задачу поддержания ценовой стабильности посредством усилий по поддержанию конкуренции и недопущению злоупотребления доминирующим положением отдельных продавцов, гибкой таможенно-тарифной политики, позволяющей балансировать спрос за счет импорта при недостатке внутреннего производства", - также отметил вице-премьер.
По словам Новака, низкая инфляция является благом для экономики, так как означает предсказуемость условий ведения бизнеса и стабильность для потребителей.
"Но необходимо искать баланс между экономическим ростом и инфляцией. Одинаково плохо и идти к таргету по инфляции любой ценой, в том числе ценой значительного снижения выпуска экономики, и "разгонять" экономику с риском уйти в неконтролируемый рост инфляции. Главный критерий баланса - качество жизни наших людей. Это понимают и правительство, и Банк России", - заключил вице-премьер.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Решетников назвал тенденцию на замедление инфляции устойчивой
23 апреля, 13:54
 
ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала