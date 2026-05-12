Инфляция в России по итогам года приблизится к 5,2%, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инфляция в России по итогам 2026 года приблизится к 5,2%, заявил вице-премьер Александр Новак.
- Начиная с 2027 года инфляция будет вблизи целевого уровня в 4%, отметил Новак.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года приблизится к 5,2%, будет вблизи целевого уровня в 4% начиная с 2027 года, заявил вице-премьер Александр Новак.
Набиуллина озвучила прогноз по инфляции в 2026 году
24 апреля, 15:17
Он добавил, что рост цен в России существенно замедлился и продолжает замедляться.
"Правительство вносит свой вклад в задачу поддержания ценовой стабильности посредством усилий по поддержанию конкуренции и недопущению злоупотребления доминирующим положением отдельных продавцов, гибкой таможенно-тарифной политики, позволяющей балансировать спрос за счет импорта при недостатке внутреннего производства", - также отметил вице-премьер.
По словам Новака, низкая инфляция является благом для экономики, так как означает предсказуемость условий ведения бизнеса и стабильность для потребителей.
"Но необходимо искать баланс между экономическим ростом и инфляцией. Одинаково плохо и идти к таргету по инфляции любой ценой, в том числе ценой значительного снижения выпуска экономики, и "разгонять" экономику с риском уйти в неконтролируемый рост инфляции. Главный критерий баланса - качество жизни наших людей. Это понимают и правительство, и Банк России", - заключил вице-премьер.
Решетников назвал тенденцию на замедление инфляции устойчивой
23 апреля, 13:54