Инфляция в России по итогам года приблизится к 5,2%, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года приблизится к 5,2%, будет вблизи целевого уровня в 4% начиная с 2027 года, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Инфляция приблизится к 5,2% в 2026 году и будет вблизи целевого уровня в 4% начиная с 2027 года", - сказал Новак в интервью газете " Ведомости ".

Он добавил, что рост цен в России существенно замедлился и продолжает замедляться.

"Правительство вносит свой вклад в задачу поддержания ценовой стабильности посредством усилий по поддержанию конкуренции и недопущению злоупотребления доминирующим положением отдельных продавцов, гибкой таможенно-тарифной политики, позволяющей балансировать спрос за счет импорта при недостатке внутреннего производства", - также отметил вице-премьер.

По словам Новака, низкая инфляция является благом для экономики, так как означает предсказуемость условий ведения бизнеса и стабильность для потребителей.