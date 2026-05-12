08:16 12.05.2026 (обновлено: 09:44 12.05.2026)
Инфекционист рассказала, в чем главная опасность хантавируса

Инфекционист Шведова: хантавирус легко спутать с обычным гриппом

© REUTERS / Dado RuvicТестирование на хантавирус
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главная опасность вируса — в его скрытности: инкубационный период может длиться до месяца, а на начальных стадиях заболевание легко спутать с обычным гриппом.
  • Смертность от вызванной хантавирусом лихорадки с почечным синдромом достигает 40 процентов.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Главная опасность хантавируса заключается в его скрытности, рассказала врач-инфекционист "Клиники Екатерининская" Наталья Шведова.
"Инкубационный период может длиться до месяца, а первые симптомы легко спутать с обычным гриппом: резко повышается температура, появляется слабость и ломота в теле", — сказала она "Ленте.ру".
По словам эксперта, чтобы заразиться хантавирусом, достаточно вдохнуть пыль с частицами высохших выделений грызунов или съесть продукт, по которому бегали крысы. В России и Европе вирус чаще всего вызывает лихорадку с почечным синдромом.
"Если списать все на простуду и вовремя не обратиться к врачу, то уже через пару дней состояние может стать критическим. Смертность от этой лихорадки достигает 40 процентов", — подчеркнула врач.
Хантавирус — опасная инфекция, переносчиками которой бывают обычные мыши и крысы. Болезнь может привести к тяжелому поражению легких или почек, а в некоторых случаях заканчивается смертью.
В начале мая вспышку хантавируса выявили на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три из которых оказались летальными. Десятого мая судно прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.
