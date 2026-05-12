Инфекционист рассказала, в чем главная опасность хантавируса

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Главная опасность хантавируса заключается в его скрытности, рассказала врач-инфекционист "Клиники Екатерининская" Наталья Шведова.
"Инкубационный период может длиться до месяца, а первые симптомы легко спутать с обычным гриппом: резко повышается температура, появляется слабость и ломота в теле", — сказала она "Ленте.ру".
"Если списать все на простуду и вовремя не обратиться к врачу, то уже через пару дней состояние может стать критическим. Смертность от этой лихорадки достигает 40 процентов", — подчеркнула врач.
Хантавирус — опасная инфекция, переносчиками которой бывают обычные мыши и крысы. Болезнь может привести к тяжелому поражению легких или почек, а в некоторых случаях заканчивается смертью.
В начале мая вспышку хантавируса выявили на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три из которых оказались летальными. Десятого мая судно прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.