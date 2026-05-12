19:50 12.05.2026
Футболист "МЮ" сыграет за Россию? Зачем Карпину 18-летний дагестанец

Игрок "Манчестер Юнайтед" Ибрагимов попал в расширенную заявку сборной России

Роберт Шилькович
Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на июньские матчи команды игрока "Манчестер Юнайтед". Да, тут нет никакой ошибки — в расширенную заявку впервые попал 18-летний Амир Ибрагимов, который уже несколько лет блистает в молодежных командах "красных дьяволов". О подробностях английской карьеры россиянина — в материале РИА Новости Спорт.

В 15 лет тренировался с основой "МЮ"

Сразу после окончания сезона в европейских чемпионатах сборная России приступит к подготовке к очередным товарищеским матчам. На этот раз команда Карпина сыграет с Египтом в Каире (28 мая), с Буркина-Фасо в Волгограде (5 июня) и с Тринидадом и Тобаго в Калининграде (9 июня). 12 мая Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расширенную заявку из 36 футболистов. Главный сюрприз — наличие в ней 18-летнего Амира Ибрагимова из "Манчестер Юнайтед".
Ибрагимов — уроженец дагестанского Буйнакска. В 2019 году семья Ибрагимовых переехала в Англию — Амиру тогда было 11 лет. Юного футболиста приняли в академию "Шеффилд Юнайтед", а вскоре на него обратили внимание скауты "МЮ".
Карьера Ибрагимова в новом клубе быстро пошла в гору. В 14-летнем возрасте он играл за команду до 16 лет и привлекался к матчам с 18-летними, а год спустя тогдашний тренер первой команды Эрик тен Хаг пригласил его на тренировки с основой.
Юный футболист ставил перед собой цель — дебютировать в основе "Юнайтед" в 2025 году. Помешала травма — Ибрагимов пропустил почти полгода из-за перелома стопы. Он вернулся на поле в конце апреля и отличился в дерби с "Ливерпулем". В матче команд до 18 лет он ассистировал 15-летнему Джей-Джею Габриэлю — еще одной восходящей звезде клуба.
Капитанил в молодежке, братья — тоже в "Юнайтед"

Об Ибрагимове заговорили в 2022 году. Помог завирусившийся ролик с матча "МЮ" против "Тоттенхэма", где Амир упал в штрафной соперника и попросил арбитра отменить назначенный пенальти. Судья оставил решение в силе, и тогда Ибрагимов подошел к мячу и просто катнул его в руки вратарю, так как был уверен, что на нем не фолили.
Манера игры Ибрагимова и так помогает ему провоцировать соперников на нарушения. Стартуя с фланга, он пробрасывает мяч мимо защитника и обходит его за счет взрывной скорости. Правда, сейчас Амир чаще появляется на позиции под нападающим.
Талант россиянина высоко ценят в "Юнайтед". Тренер "молодежки" Даррен Флетчер отмечал лидерские способности Ибрагимова и рассказывал, что на поле он очень требователен к себе и к партнерам. Успехи Амира не остались незамеченными даже самим сэром Алексом Фергюсоном.
Кстати, в академии "МЮ" также занимаются двое братьев Амира — 16-летний Газик и 14-летний Мухаммад. А старший брат Ибрагим Ибрагимов вместо футбола выбрал ММА, и тоже весьма успешен — 12 боев при отсутствии поражений. С 2024 года он выступает в престижной лиге PFL.
Играл за Англию по юниорам, но общается с РФС

На счету Ибрагимова есть несколько матчей за юниорские сборные Англии. В составе команды до 16 лет он даже забил победный гол в ворота итальянцев. В июле 2024 года 16-летний Ибрагимов подписал свой первый контракт с "Манчестер Юнайтед".
В октябре 2025 года в СМИ появилась информация о смене гражданства Ибрагимовым. Сообщалось, что в ФИФА уже зарегистрирован факт смены британского гражданства на российское. Однако комментариев со стороны футболиста по этому поводу не было, а его отец Черим заявил РИА Новости, что его сын сосредоточен на игре в клубе.
И вот спустя полгода Ибрагимов получил вызов в сборную России. Манчестерские СМИ пишут, что игрок еще не принял приглашение. Сам игрок в начале 2026-го в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна так рассуждал о выборе сборной:
"На данный момент играю за сборную Англии, так как это легче — я в Англии. В России меня тоже вызывали. Я родился в России. В Англии, если бы выбор был между английским и русским игроком, я думаю, что выбрали бы англичанина, игрока с их родины. На своей родине играть, со своими пацанами — это было бы лучше".
"Нам хотелось бы представлять, конечно, сборную России — страны, в которой мы родились и выросли. Нам было бы очень приятно, если бы мои дети представляли эту страну. РФС с нами на связи, они нас приглашали несколько раз", — добавил отец футболиста.
Теперь Ибрагимов ближе к дебюту за сборную, чем когда-либо. Однако стоит понимать, что попадание в расширенный список еще не гарантирует вызов в национальную команду на матч. Да и товарищеские игры — лишь демонстрация того, что сборная рассчитывает на футболиста в будущем. Они не привязывают футболиста к сборной, и при возможности игрок может впоследствии выбрать другую команду. К примеру, Марио Фернандес до сборной России успел дебютировать за Бразилию в товарищеской игре с японцами.
Очевидно, РФС находится в контакте с Ибрагимовым и будет ожидать его решения. Если оно будет положительным, то этот факт даже может повлиять на попадание футболиста в окончательный список. Почему бы не заиграть за сборную молодого таланта, пусть и для проформы? Даже несмотря на то, что карьера Амира в Англии в последнее время несколько застопорилась, у 18-летнего полузащитника еще все впереди. Кто знает, может быть его мечта о дебюте за основу "Юнайтед" сбудется уже при Майкле Каррике.
