Восемнадцатилетний Ибрагимов вошел в состав сборной на товарищеские матчи

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов в 18-летнем возрасте впервые вошел в расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи, которые состоятся в конце мая и начале июня.