Восемнадцатилетний Ибрагимов вошел в состав сборной на товарищеские матчи

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов в 18-летнем возрасте впервые вошел в расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи, которые состоятся в конце мая и начале июня.
Всего в расширенный список вошли 36 футболистов. В состав не попал вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов. Парижский клуб 30 мая в Будапеште встретится с лондонским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов. При этом в заявке присутствует полузащитник "Монако" Александр Головин.
Сборная России сыграет 28 мая с Египтом в Каире, 5 июня - с командой Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня - со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил в расширенный список следующих футболистов:
вратари: Денис Адамов ("Зенит", Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин ("Локомотив", Москва), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак", Москва);
защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба - "Локомотив"), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба - "Ростов", Ростов-на-Дону), Даниил Денисов, Руслан Литвинов (оба - "Спартак"), Игорь Дивеев ("Зенит"), Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко ("Динамо", Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба - ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев ("Балтика", Калининград);
полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все - "Локомотив"), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все - ЦСКА), Наиль Умяров ("Спартак"), Амир Ибрагимов ("Манчестер Юнайтед", Манчестер), Антон Миранчук ("Динамо"), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", Атланта), Максим Глушенков ("Зенит"), Максим Петров ("Балтика"), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Никита Кривцов ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако");
нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо"), Дмитрий Воробьев ("Локомотив"), Георгий Мелкадзе ("Ахмат"), Александр Соболев ("Зенит").
Ибрагимову 18 лет. Ранее он выступал за детские команды "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне полузащитник провел 11 матчей и забил три гола за команду до 18 лет, а также сыграл одну встречу за вторую команду, в которой также отличился. Кроме того, на счету уроженца Буйнакска два матча и один гол за юношескую сборную Англии. В 2025 году стало известно, что Ибрагимов сменил спортивное гражданство на российское и получил право выступать за сборную России.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Позднее было уточнено, что санкции будут действовать до завершения СВО.