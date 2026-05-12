Рейтинг@Mail.ru
Восемнадцатилетний Ибрагимов вошел в состав сборной на товарищеские матчи - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:04 12.05.2026 (обновлено: 13:37 12.05.2026)
Восемнадцатилетний Ибрагимов вошел в состав сборной на товарищеские матчи

Ибрагимов в 18 лет впервые вошел в состав сборной на товарищеские матчи

© Фото : Социальные сети Амира ИбрагимоваАмир Ибрагимов
Амир Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : Социальные сети Амира Ибрагимова
Амир Ибрагимов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи.
  • Команда сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и футболистами Тринидада и Тобаго.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов в 18-летнем возрасте впервые вошел в расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи, которые состоятся в конце мая и начале июня.
Всего в расширенный список вошли 36 футболистов. В состав не попал вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов. Парижский клуб 30 мая в Будапеште встретится с лондонским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов. При этом в заявке присутствует полузащитник "Монако" Александр Головин.
Андрей Лунев - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Лишили нас мечты": Лунев объяснил принципиальность игры с "Краснодаром"
11 мая, 23:59
Сборная России сыграет 28 мая с Египтом в Каире, 5 июня - с командой Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня - со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил в расширенный список следующих футболистов:
вратари: Денис Адамов ("Зенит", Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин ("Локомотив", Москва), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак", Москва);
защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба - "Локомотив"), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба - "Ростов", Ростов-на-Дону), Даниил Денисов, Руслан Литвинов (оба - "Спартак"), Игорь Дивеев ("Зенит"), Дмитрий Скопинцев, Максим Осипенко ("Динамо", Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба - ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев ("Балтика", Калининград);
полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все - "Локомотив"), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все - ЦСКА), Наиль Умяров ("Спартак"), Амир Ибрагимов ("Манчестер Юнайтед", Манчестер), Антон Миранчук ("Динамо"), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", Атланта), Максим Глушенков ("Зенит"), Максим Петров ("Балтика"), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Никита Кривцов ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако");
нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо"), Дмитрий Воробьев ("Локомотив"), Георгий Мелкадзе ("Ахмат"), Александр Соболев ("Зенит").
Ибрагимову 18 лет. Ранее он выступал за детские команды "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне полузащитник провел 11 матчей и забил три гола за команду до 18 лет, а также сыграл одну встречу за вторую команду, в которой также отличился. Кроме того, на счету уроженца Буйнакска два матча и один гол за юношескую сборную Англии. В 2025 году стало известно, что Ибрагимов сменил спортивное гражданство на российское и получил право выступать за сборную России.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Позднее было уточнено, что санкции будут действовать до завершения СВО.
Футболисты Локомотива - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
В "Локомотиве" отказались назвать сезон без медалей провальным
Вчера, 10:04
 
ФутболСпортРоссияМанчестер ЮнайтедБудапештЕгипетМатвей СафоновАлександр ГоловинАрсенал (Лондон)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026Амир Ибрагимов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала