Рейтинг@Mail.ru
При тушении лесного пожара в ХМАО нашли тела трех мужчин - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 12.05.2026
При тушении лесного пожара в ХМАО нашли тела трех мужчин

Тела трех мужчин нашли в обгоревшей машине после тушения лесного пожара в ХМАО

© Следком Югры/MAXСотрудники СК осматривают сгоревший автомобиль в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа
Сотрудники СК осматривают сгоревший автомобиль в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Следком Югры/MAX
Сотрудники СК осматривают сгоревший автомобиль в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При тушении лесного пожара в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа нашли сгоревший автомобиль, в котором были тела троих мужчин.
  • По данным следствия, они приехали на рыбалку и использовали машину под ночлег.
  • Причиной ЧП могло стать неосторожное использование газовой горелки.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Тела троих мужчин нашли в сгоревшем автомобиле после тушения лесного пожара в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ во вторник.
"Восьмого мая поступило сообщение о том, что при тушении лесного пожара, произошедшего в пяти километрах от поселка Ягодный Кондинского района, у реки обнаружен сгоревший автомобиль, из которого спасателями извлечены тела трех жителей Урая и Кондинского района", – рассказали в управлении.
В ведомстве уточнили, что мужчины приехали на рыбалку и использовали машину под ночлег. "По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное использование рыбаками обогревательного элемента (газовой горелки), расположенного в автомобиле", – добавили в пресс-службе.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и проведут судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизы.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
В Грозном после пожара в многоэтажке госпитализировали нескольких человек
Вчера, 01:45
 
ПроисшествияКондинский районХанты-Мансийский автономный округРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала