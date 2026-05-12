При тушении лесного пожара в ХМАО нашли тела трех мужчин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При тушении лесного пожара в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа нашли сгоревший автомобиль, в котором были тела троих мужчин.
- По данным следствия, они приехали на рыбалку и использовали машину под ночлег.
- Причиной ЧП могло стать неосторожное использование газовой горелки.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Тела троих мужчин нашли в сгоревшем автомобиле после тушения лесного пожара в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ во вторник.
"Восьмого мая поступило сообщение о том, что при тушении лесного пожара, произошедшего в пяти километрах от поселка Ягодный Кондинского района, у реки обнаружен сгоревший автомобиль, из которого спасателями извлечены тела трех жителей Урая и Кондинского района", – рассказали в управлении.
В ведомстве уточнили, что мужчины приехали на рыбалку и использовали машину под ночлег. "По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное использование рыбаками обогревательного элемента (газовой горелки), расположенного в автомобиле", – добавили в пресс-службе.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и проведут судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизы.