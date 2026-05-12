Хинштейн поблагодарил военных, сбивавших дроны 9-10 мая

КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн поблагодарил военнослужащих, которые за 9-10 мая сбили на территории региона 98 беспилотников ВСУ на фоне перемирия в период праздничных дней.
Во вторник губернатор в ходе оперативного заседания правительства региона поздравил его участников с Днем Победы.
"Очень жаль, что оперативная боевая обстановка не позволяет нам пока отмечать этот праздник так, как положено, так как он этого заслуживает… Отдельные слова благодарности, конечно же, нашим защитникам, потому что в период с 9 по 10 мая, на территории нашего региона было сбито 98 вражеских беспилотников", - сказал Хинштейн.
Как сообщили изначально в Минобороны РФ, перемирие вводилось с 00.00 мск 8 мая до начала 10 мая. Однако в пятницу помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая.