Хачанов сыграет с Руудом в четвертьфинале "Мастерса" в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Карен Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме.
- В матче четвертого круга Хачанов обыграл хорвата Дино Прижмича со счетом 6:1, 7:6 (7:2).
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
В матче четвертого круга Хачанов (13-й номер посева) обыграл хорвата Дино Прижмича со счетом 6:1, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут.
В четвертьфинале Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом (Норвегия, 23).