Учительница Путина рассказала, какими были его родители - РИА Новости, 12.05.2026
21:12 12.05.2026
Учительница Путина рассказала, какими были его родители

Вера Гуревич рассказала, что родители Путина были очень гостеприимными людьми

© РИА Новости / Алексей Никольский | Президент РФ Владимир Путин и его классный руководитель Вера Гуревич
Президент РФ Владимир Путин и его классный руководитель Вера Гуревич. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая учительница Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что его родители были очень гостеприимными людьми.
  • Отец президента правильно воспитывал сына, был требовательным и хотел видеть его впереди, а не позади, сообщила Гуревич.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Родители президента РФ Владимира Путина были очень гостеприимными людьми, отец главы государства правильно его воспитывал, был требователен и взыскателен, рассказала первая учительница российского лидера Вера Гуревич.
"Очень гостеприимные, очень хлебосольные люди. Папа (Владимир Спиридонович Путин - ред.) правильно его воспитывал. Он был очень требовательным, взыскателен и никогда не хотел видеть его где-то там, позади, а всегда — только впереди", — сказала Гуревич "Первому каналу".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства пригласил свою первую учительницу посетить парад в День Победы в Москве, а затем погостить несколько дней. В понедельник президент пригласил ее вместе отужинать в его резиденции.
Глава государства приехал за своей учительницей в одну из московских гостиниц за рулем внедорожника Aurus Komendant.
