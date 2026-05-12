Учительница Путина рассказала, какими были его родители

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Родители президента РФ Владимира Путина были очень гостеприимными людьми, отец главы государства правильно его воспитывал, был требователен и взыскателен, рассказала первая учительница российского лидера Вера Гуревич.
"Очень гостеприимные, очень хлебосольные люди. Папа (Владимир Спиридонович Путин - ред.) правильно его воспитывал. Он был очень требовательным, взыскателен и никогда не хотел видеть его где-то там, позади, а всегда — только впереди", — сказала Гуревич "Первому каналу".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства пригласил свою первую учительницу посетить парад в День Победы в Москве, а затем погостить несколько дней. В понедельник президент пригласил ее вместе отужинать в его резиденции.
Глава государства приехал за своей учительницей в одну из московских гостиниц за рулем внедорожника Aurus Komendant.