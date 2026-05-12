Врач рассказал, как восстановиться после работы на грядках - РИА Новости, 12.05.2026
03:27 12.05.2026
Врач рассказал, как восстановиться после работы на грядках

РИА Новости: работу в огороде необходимо чередовать с 5-7-минутным отдыхом

Дачный участок. Архивное фото
Дачный участок. Архивное фото
  • Врач Евгений Рябков рекомендует чередовать работу в огороде с 5–7-минутным активным отдыхом.
  • Для восстановления после работы на грядках врач предлагает выполнять упражнения, такие как прогиб спины и разминка ног.
  • Рябков подчеркивает важность упражнений для шеи и необходимость аккуратных движений, чтобы нормализовать давление и избежать резких нагрузок на организм.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Работу в огороде необходимо чередовать с 5-7-минутным отдыхом, и в этих перерывах не просто сидеть или лежать, а восстанавливаться, выполняя упражнения, рассказал РИА Новости заведующий отделением медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России, врач-травматолог Евгений Рябков.
"Работу на участке лучше построить по принципу: 20 минут работы и 5-7 минут отдыха. Но отдых - это не просто посидел и пошел работать дальше. Это активное восстановление. В эти пять минут мы не теряем время зря и разминаемся", - рассказал врач.
Он назвал эффективное упражнение для спины: встать прямо, руки на пояс. Сделать легкий прогиб назад (вдох), затем округлить спину (выдох). Это то же упражнение "кошечка", но стоя.
Для восстановления ног необходимо походить, потрясти ногами, чтобы разогнать венозный застой.
"Если долго стояли на коленях, то аккуратно сядьте и выпрямите ноги, потяните носки на себя – это растяжка задней поверхности бедра. Важно не забыть и про шею. Делайте аккуратные повороты головы, и ни в коем случае не запрокидывайте ее резко назад. Такие упражнения важны для нормализации давления", - пояснил Рябков.
Он подчеркнул: важно помнить, что дачный сезон - это не только радость и урожай, но и нагрузка для организма, особенно для тех, у кого есть гиподинамия или хронические заболевания.
