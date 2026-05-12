20:46 12.05.2026
В Грузию доставили тело уничтоженного в Запорожской области наемника Мачарашвили

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тело грузинского наемника Ника Мачарашвили, ликвидированного в Запорожской области, доставили в Грузию.
  • Мачарашвили было 39 лет, он являлся уроженцем города Гали и воевал на стороне ВСУ с 2022 года.
  • По словам представителя силовых структур, Мачарашвили был уничтожен на Украине 30 апреля 2026 года.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Тело грузинского наемника Ника Мачарашвили, ликвидированного в Запорожской области, доставлено в Грузию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, Мачарашвили было 39 лет, он являлся уроженцем города Гали и воевал на стороне ВСУ с 2022 года.
«
"Сегодня в Грузию доставили тело еще одного грузинского наемника, Ники Мачарашвили, уничтоженного на Украине 30 апреля 2026 года", - сказал представитель силовых структур.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГрузияУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
