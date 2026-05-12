В Грозном после пожара в многоэтажке госпитализировали нескольких человек

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Несколько человек, отравившихся угарным газом, доставлены в больницу после пожара в многоквартирном доме Грозного, им ничто не угрожает, сообщил мэр Хас-Магомед Кадыров.

Пожар в девятиэтажном доме в Грозном произошел в понедельник. По данным ГУ МЧС, площадь возгорания составила 2 850 квадратных метров, жертв нет, из дома были эвакуированы 300 человек. Предварительная причина инцидента - неосторожное обращение с огнем.