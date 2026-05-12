01:45 12.05.2026
В Грозном после пожара в многоэтажке госпитализировали нескольких человек

Отравившиеся угарным газом при пожаре жители Грозного доставлены в больницу

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
  • В Грозном произошел пожар в девятиэтажном доме, площадь возгорания составила 2 850 квадратных метров.
  • Несколько человек, отравившихся угарным газом, были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Несколько человек, отравившихся угарным газом, доставлены в больницу после пожара в многоквартирном доме Грозного, им ничто не угрожает, сообщил мэр Хас-Магомед Кадыров.
Пожар в девятиэтажном доме в Грозном произошел в понедельник. По данным ГУ МЧС, площадь возгорания составила 2 850 квадратных метров, жертв нет, из дома были эвакуированы 300 человек. Предварительная причина инцидента - неосторожное обращение с огнем.
"Несколько человек, отравившихся угарным газом, доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Жизни пострадавших ничто не угрожает", - написал Кадыров в Telegram-канале.
ПроисшествияГрозныйМЧС России
 
 
