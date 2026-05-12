Рейтинг@Mail.ru
Госдума 13 мая обсудит аннулирование ВНЖ иностранцам с судимостью - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 12.05.2026
Госдума 13 мая обсудит аннулирование ВНЖ иностранцам с судимостью

Госдума 13 мая обсудит проект об аннулировании ВНЖ иностранцам с судимостью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума 13 мая обсудит в первом чтении инициативу об аннулировании ВНЖ иностранным гражданам, имеющим судимость.
  • Наличие судимости будет основанием и для отклонения заявлений о приеме в российское гражданство.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Госдума 13 мая обсудит в первом чтении инициативу об аннулировании ВНЖ иностранным гражданам, имеющим судимость, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"На пленарном заседании 13 мая рассмотрим два законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Соответствующее решение принято Советом Государственной Думы", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Володин рассказал о проекте по совершенствованию миграционной политики
24 февраля, 08:26
Он уточнил, что в повестке пленарного заседания на 13 мая - обсуждение в первом чтении инициативы, в соответствии с которой основанием для отказа иностранному гражданину в выдаче или аннулирования ранее выданных разрешения на временное проживание или вида на жительство в РФ будет наличие у него судимости, независимо от тяжести совершенного преступления.
Согласно законопроекту, наличие судимости будет основанием и для отклонения заявлений о приеме в российское гражданство.
Кроме того, среди планируемых к рассмотрению в первом чтении - законопроект, расширяющий почти вдвое - с 22 статей КоАП РФ до 43 - перечень оснований для выдворения мигрантов из России за совершенные ими административные правонарушения.
Володин напомнил, что с 2024 года Госдумой в данной сфере принято 22 федеральных закона, при этом большая часть из них - 18 - инициирована депутатами ГД.
"Наведение порядка в сфере миграции, в том числе усиление ответственности для иностранцев за противоправные действия, - это укрепление общественной безопасности и правопорядка в стране. На это был запрос граждан, и мы системно работаем в этом направлении. Те, кто приезжает в Россию, должны быть чисты перед законом, а живя и работая здесь - обязаны знать и беспрекословно соблюдать установленные нормы и правила, уважать наши традиции, историю, культуру. В противном случае их может ждать выдворение", - заключил он.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
В ГД внесли проект о повышении пошлины за прием в гражданство
4 мая, 09:00
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала