Госдума 13 мая обсудит аннулирование ВНЖ иностранцам с судимостью

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Госдума 13 мая обсудит в первом чтении инициативу об аннулировании ВНЖ иностранным гражданам, имеющим судимость, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он уточнил, что в повестке пленарного заседания на 13 мая - обсуждение в первом чтении инициативы, в соответствии с которой основанием для отказа иностранному гражданину в выдаче или аннулирования ранее выданных разрешения на временное проживание или вида на жительство в РФ будет наличие у него судимости, независимо от тяжести совершенного преступления.
Согласно законопроекту, наличие судимости будет основанием и для отклонения заявлений о приеме в российское гражданство.
Кроме того, среди планируемых к рассмотрению в первом чтении - законопроект, расширяющий почти вдвое - с 22 статей КоАП РФ до 43 - перечень оснований для выдворения мигрантов из России за совершенные ими административные правонарушения.
Володин напомнил, что с 2024 года Госдумой в данной сфере принято 22 федеральных закона, при этом большая часть из них - 18 - инициирована депутатами ГД.
"Наведение порядка в сфере миграции, в том числе усиление ответственности для иностранцев за противоправные действия, - это укрепление общественной безопасности и правопорядка в стране. На это был запрос граждан, и мы системно работаем в этом направлении. Те, кто приезжает в Россию, должны быть чисты перед законом, а живя и работая здесь - обязаны знать и беспрекословно соблюдать установленные нормы и правила, уважать наши традиции, историю, культуру. В противном случае их может ждать выдворение", - заключил он.