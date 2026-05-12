10:24 12.05.2026
Гладков: ВСУ за сутки атаковали 20 населенных пунктов Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун
Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
  • Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 20 населенным пунктам в пяти муниципалитетах Белгородской области.
  • В результате атак пострадали восемь мирных жителей, еще двое тяжелораненых скончались в больницах.
  • Повреждения выявлены в двух многоквартирных и 11 частных домах, двух коммерческих объектах, инфраструктурном объекте, храме, 11 единицах сельхозтехники и 24 транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 20 населенным пунктам в пяти муниципалитетах Белгородской области, пострадали восемь мирных жителей, еще двое тяжелораненых скончались в больницах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Согласно опубликованным данным, в результате атак со стороны Украины за сутки повреждения выявлены в двух многоквартирных и 11 частных домах, двух коммерческих объектах, инфраструктурном объекте, храме Успения Пресвятой Богородицы, 11 единицах сельхозтехники и 24 транспортных средствах.
"В Белгородском округе в селе Новая Нелидовка 8 мая при атаке беспилотника на легковой автомобиль мужчина получил тяжелые ранения. В реанимации областной клинической больницы он скончался. В поселке Октябрьский от атаки дрона на МКД ранен 18-летний юноша. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. От удара второго беспилотника пострадали трое сотрудников скорой медицинской помощи, которые приехали к юноше для оказания помощи", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, в Борисовском округе возле села Зозули FPV-дрон атаковал служебный микроавтобус, в результате чего пострадали два человека.
В Волоконовском округе от ударов беспилотников пострадали объекты в поселке Волоконовка и селе Шидловка, в Грайворонском округе — в городе Грайворон и селах Глотово, Мокрая Орловка, Гора-Подол, Дорогощь и Дунайка, уточнил глава области.
"В Шебекинском округе в селе Вознесеновка в результате атаки беспилотника 7 мая по служебному автомобилю был тяжело ранен мужчина. Вчера в реанимации областной клинической больницы он скончался. В городе Шебекино вследствие атак двух FPV-дронов на территорию предприятия ранен мужчина... В селе Вознесеновка от удара беспилотника по легковому автомобилю пострадал мужчина", - отметил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
