ВСУ за сутки атаковали 20 населенных пунктов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 20 населенным пунктам в пяти муниципалитетах Белгородской области, пострадали восемь мирных жителей, еще двое тяжелораненых скончались в больницах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.