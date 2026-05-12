Российская волейболистка перешла в турецкий "Гёзтепе"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская доигровщица Ольга Ваганова перешла в турецкий волейбольный клуб "Гезтепе".
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Турецкий волейбольный клуб "Гёзтепе" сообщил на своей странице в соцсети X о переходе российской доигровщицы Ольги Вагановой.
Детали контракта россиянки не разглашаются.
Вагановой 25 лет, с 2021 года она выступала за "Уралочку-НТМК" из Екатеринбурга. В составе екатеринбургской команды Ваганова дважды стала серебряным призером чемпионата России (сезон-2020/21, 2021/22), а также один раз финалистом Кубка России (2025/26).