В Германии раскрыли, что означает визит Писториуса в Киев

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев говорит о нежелании Брюсселя добиваться мира между Россией и Украиной, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Пока обсуждается назначение посредников, министр обороны Борис Писториус едет в Киев, но не в качестве посланника мира, а для переговоров о расширении сотрудничества в области вооружений", — говорится в материале.
Как считает издание, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не случайно отверг предложение президента России Владимира Путина назначить посредником в переговорах экс-канцлера Герхарда Шредера.
"Это симптоматическая картина состояния германской политики в отношении Украины: в то время как логика производства вооружений развивается, дипломатия остается безликой и хаотичной", — отмечается в материале.
В понедельник издание Rheinische Post сообщило, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений. На пресс-конференции он объявил, что Киев и Берлин будут совместно разрабатывать и производить дроны для дальнего полета до 1,5 тысячи километров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с Россией "до последнего украинца", но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.