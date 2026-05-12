12:10 12.05.2026
Гарбузов: продукты питания из Москвы представят на выставке в Казахстане

© Фото : Пресс-служба ДИППШоколадные медали
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Столичные производители представят продукты питания на выставке, которая пройдет с 13 по 15 мая в Астане, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
По его словам, в столице в рамках поручения мэра Сергея Собянина системно поддерживают промышленников с экспортным потенциалом. Гарбузов подчеркнул, что одним из ключевых рынков сбыта является Казахстан.
"В прошлом году поставки увеличились на 38,5% по сравнению с 2024 годом. Особым спросом в дружественном государстве пользуются продукты питания — для расширения сотрудничества четыре московские компании в рамках бизнес-миссии на международной выставке Interfood в Астане проведут переговоры с зарубежными партнерами", — рассказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
В составе московской делегации — представители завода "Карат" —производителя плавленых и творожных сыров, зерненого творога. Продукция предприятия уже продается в крупных городах Казахстана. Главная задача этой миссии — расширить дистрибуцию на всех регионы государства.
Также в переговорах примут участие представители компании "Очаково" — производителя натуральных напитков в России. Продукция представлена на внутреннем рынке и экспортируется более чем в 30 стран мира.
Кроме того, к бизнес-миссии присоединится производитель свежей хлебобулочной, кондитерской продукции, а также быстрозамороженных изделий и готовой еды холдинг "Коломенский". Компания активно экспортирует на рынок Китая.
Еще один делегат — зеленоградская кондитерская фабрика "Монетный Двор Универс". В ее ассортименте — шоколадные монеты, медали, фигурки и плитки. Ранее предприятию при поддержке города уже осуществляла поставки в Казахстан и Китай.
