Рэпера Ганвеста оштрафовали за пропаганду наркотиков

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Ганвеста (Руслана Гоминова) на 70 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Рэпер признан виновным в распространении произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах (часть 3 статьи 6.13 КоАП РФ), как индивидуальный предприниматель.
"Признать виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей", - огласил решение судья.
Гоминов на заседании не присутствовал, его интересы представляла адвокат.
Судом установлено, что в композициях Ганвеста "Никотин" и "Бардак", размещенных в интернете, содержится информация о наркотических веществах и их распространении.
В ходе заседания защита просила прекратить производство по делу или смягчить наказание, так рэпер удалил песни с музыкальных площадок и изменил тексты композиций. По их версии, в действиях Ганвеста отсутствует состав преступления.
Ранее похожее административное дело поступило в Невский районный суд Санкт-Петербурга.
До этого Таганский суд Москвы признал Гоминова виновным в распространении в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность (части 3 статьи 20.1 КоАП РФ) и оштрафовал его на 95 тысяч рублей.
