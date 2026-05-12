Краткий пересказ от РИА ИИ Рэпера Ганвеста (Руслан Гоминов) оштрафовали на 70 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях.

Информация о таких веществах содержится в композициях "Никотин" и "Бардак".

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Ганвеста (Руслана Гоминова) на 70 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Рэпер признан виновным в распространении произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотических средствах (часть 3 статьи 6.13 КоАП РФ ), как индивидуальный предприниматель.

"Признать виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей", - огласил решение судья.

Гоминов на заседании не присутствовал, его интересы представляла адвокат.

Судом установлено, что в композициях Ганвеста "Никотин" и "Бардак", размещенных в интернете, содержится информация о наркотических веществах и их распространении.

В ходе заседания защита просила прекратить производство по делу или смягчить наказание, так рэпер удалил песни с музыкальных площадок и изменил тексты композиций. По их версии, в действиях Ганвеста отсутствует состав преступления.

Ранее похожее административное дело поступило в Невский районный суд Санкт-Петербурга