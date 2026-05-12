Российские гандболисты обыграли молодежную сборную Китая

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сборная России по гандболу одержала победу над молодежной сборной Китая (до 20 лет) в своем стартовом матче на Международном турнире среди мужских команд в Ганьчжоу.
Встреча завершилась победой россиян со счетом 44:26.
На турнире в Ганьчжоу российская команда под руководством тренера Льва Воронина также сыграет со сборными Гонконга (14 мая), Белоруссии (15 мая) и взрослой командой Китая (16 мая).