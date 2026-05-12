Рейтинг@Mail.ru
Российские гандболисты обыграли молодежную сборную Китая - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 12.05.2026
Российские гандболисты обыграли молодежную сборную Китая

Российские гандболисты обыграли молодежную сборную Китая на турнире в Ганьчжоу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГандбол
Гандбол - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Гандбол . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по гандболу одержала победу над молодежной сборной Китая (до 20 лет).
  • Встреча завершилась со счетом 44:26.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сборная России по гандболу одержала победу над молодежной сборной Китая (до 20 лет) в своем стартовом матче на Международном турнире среди мужских команд в Ганьчжоу.
Встреча завершилась победой россиян со счетом 44:26.
На турнире в Ганьчжоу российская команда под руководством тренера Льва Воронина также сыграет со сборными Гонконга (14 мая), Белоруссии (15 мая) и взрослой командой Китая (16 мая).
Варвара Семина - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Гандболистка сборной России рассказала о зарплатах в своем виде спорта
7 мая, 15:02
 
СпортГандболЛев Воронин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала