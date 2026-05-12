Франция отказалась от создания крупных военных баз за рубежом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франция отказалась от создания крупных военных баз в зарубежных государствах, так как такие действия воспринимаются как инструмент неоколониализма, заявил Макрон.
- Париж изменил свою политику в Африке и теперь сконцентрирован на обучении, оснащении и содействии при формировании вооруженных сил африканских государств.
ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Франция отказалась от логики создания крупных военных баз в зарубежных государствах, поскольку такие действия воспринимаются как инструмент неоколониализма, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы более не следуем логике, предполагающей наличие крупных военных баз в определенных частях (земного шара - ред.): такие действия больше не понимали, и они воспринимались... как инструмент неоколониализма. Такие взаимоотношения (между государствами - ред.) перестали быть здоровыми, и пришлось их пересмотреть", - заявил французский лидер в интервью журналу Jeune Afrique.
По словам Макрона, за два его президентских срока Париж существенно изменил свою политику в Африке в сфере безопасности. Франция более не стремится к постоянному размещению своих войск в государствах Африки, а сконцентрирована скорее на обучении, оснащении и содействии при формировании вооруженных сил (ВС) африканских государств.
"Ранее мы говорили о странах Альянса государств Сахеля (Мали, Буркина-Фасо и Нигер - ред.). Мы были представлены там (войсками - ред.), поскольку нас об этом попросили. Когда наше присутствие перестало быть желательным после серии госпереворотов, то мы ушли", - сказал Макрон, добавив, что такой исход он считает не унижением, а "логичным ответом" в сложившейся ситуации.
В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В 2023 году французские подразделения были выведены из Буркина-Фасо и Нигера после госпереворотов в этих двух странах в 2022-2023 годах. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией и потребовал вывести французский воинский контингент из страны. У Франции оставалось четыре военных базы в Африке.
В 2023 году власти Мали, Буркина-Фасо и Нигера, бывшие колонии Франции, создали альянс коллективной обороны после серии государственных переворотов. К концу декабря этого года Париж завершил вывод своего военного контингента из этих стран.
Макрон ответил на вопрос о введении добровольной военной службы во Франции
25 ноября 2025, 15:46