Франция отказалась от создания крупных военных баз за рубежом

ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Франция отказалась от логики создания крупных военных баз в зарубежных государствах, поскольку такие действия воспринимаются как инструмент неоколониализма, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

В 2023 году власти Мали, Буркина-Фасо и Нигера, бывшие колонии Франции, создали альянс коллективной обороны после серии государственных переворотов. К концу декабря этого года Париж завершил вывод своего военного контингента из этих стран.