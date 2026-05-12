Ермак обсуждал назначения чиновников с абонентом "Вероника Феншуй Офис"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак переписывался с абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов, сообщает украинское издание Hromadske со ссылкой на заявление прокурора.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины приступил во вторник к избранию меры пресечения Ермаку . Ранее во вторник руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.

"Андрей Ермак переписывался с абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначения разных людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов. Об этом заявила прокурор на заседании ВАКС по избранию меры пресечения Андрею Ермаку", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Также в сообщении издания говорится, что Ермак, по меньшей мере, с 2020 года советовался с абонентом "Вероника Феншуй Офис" относительно назначений чиновников - в частности, премьер-министра Украины, главы минздрава, генпрокурора Ирины Венедиктовой , замглавы офиса Зеленского Олега Татарова, путем отправки их дат рождения, не указывая имен.

По информации издания, прокурор привела этот эпизод как пример рисков из-за связей Ермака, которые он приобрел за годы в должности главы офиса Зеленского. По данным следствия, Ермак и ныне не потерял свое влияние на чиновников и не ограничен в общении со свидетелями.

В ходе заседания адвокат Ермака попросил дать время для ознакомления с материалами дела. После выступления стороны обвинения судья заявил, что заседание будет продолжено в среду в 12.00 (совпадает с мск).