01:29 12.05.2026 (обновлено: 08:45 12.05.2026)
Independent: пять стран решили бойкотировать "Евровидение" из-за Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять европейских стран — Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения — объявили о бойкоте "Евровидения" из-за участия в нем Израиля.
  • Организаторы мероприятия, вещательный союз "Евровидение" (EBU), подверглись давлению с требованием запретить Израилю участвовать в конкурсе как в 2024, так и в 2025 году на фоне войны в Газе.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пять европейских стран отказались от отправки исполнителей на "Евровидение" из-за участия в нем Израиля, пишет британское издание Independent.
"Миллионы поклонников по всей ЕвропеАвстралии) будут следить за выступлением своей страны, чтобы узнать, сможет ли она завоевать трофей "Евровидения" в этом месяце, но в этом году на песенном конкурсе не будет пяти стран", — говорится в материале.
От участия отказались Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения.
Издание отмечает, что организаторы мероприятия, вещательный союз "Евровидение" (EBU), подверглись давлению с требованием запретить Израилю участвовать в конкурсе как в 2024, так и в 2025 году на фоне войны в Газе.
В октябре 2025 года Европейский вещательный союз (EBU) отменил голосование о недопуске Израиля до участия в "Евровидении" в 2026 году и перенес решение вопроса с ноября на декабрь в свете перемирия на Ближнем Востоке. В итоге EBU принял решение в пользу допуска Израиля. После этого Нидерланды, Ирландия, Словения и Испания объявили о бойкотировании самого конкурса.
Конкурс песни "Евровидение" в 2026 году пройдет в Вене после победы весной 2025 года исполнителя из Австрии Йоханнеса Питча с песней Wasted love. Полуфиналы 70-го по счету конкурса состоятся 12 и 14 мая, а финал — 16 мая на арене Wiener Stadthalle.
"Евровидение" — международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.
