СМИ: пять стран бойкотируют "Евровидение"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять европейских стран — Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения — объявили о бойкоте "Евровидения" из-за участия в нем Израиля.
- Организаторы мероприятия, вещательный союз "Евровидение" (EBU), подверглись давлению с требованием запретить Израилю участвовать в конкурсе как в 2024, так и в 2025 году на фоне войны в Газе.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пять европейских стран отказались от отправки исполнителей на "Евровидение" из-за участия в нем Израиля, пишет британское издание Independent.
От участия отказались Испания, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Словения.
Издание отмечает, что организаторы мероприятия, вещательный союз "Евровидение" (EBU), подверглись давлению с требованием запретить Израилю участвовать в конкурсе как в 2024, так и в 2025 году на фоне войны в Газе.
В октябре 2025 года Европейский вещательный союз (EBU) отменил голосование о недопуске Израиля до участия в "Евровидении" в 2026 году и перенес решение вопроса с ноября на декабрь в свете перемирия на Ближнем Востоке. В итоге EBU принял решение в пользу допуска Израиля. После этого Нидерланды, Ирландия, Словения и Испания объявили о бойкотировании самого конкурса.
Победитель "Евровидения" вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
12 декабря 2025, 00:19
"Евровидение" — международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.
Молдавия решила вернуться к участию в "Евровидении"
4 ноября 2025, 11:39