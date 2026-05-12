В Эстонии пожаловались на задержки в поставках боеприпасов для HIMARS

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эстония столкнулась с задержками в поставках боеприпасов для артиллерийских ракетных комплексов HIMARS из США.
- Из-за событий на иранском направлении США временно приостановили поставки боеприпасов для HIMARS, что затронуло и Эстонию.
- Пентагон предупредил ключевых европейских союзников о возможных длительных задержках поставок вооружений из-за смещения приоритетов на восполнение собственных арсеналов.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Эстония столкнулась с задержками в поставках боеприпасов для артиллерийских ракетных комплексов HIMARS из США, заявил командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило.
"Сегодня, к сожалению, сложилась такая ситуация, что в связи с событиями на иранском направлении Соединенные Штаты временно приостановили поставки боеприпасов для HIMARS. К сожалению, это затрагивает и нас. Когда поставки возобновятся - я даже не стану спекулировать", - заявил Мерило, его слова приводит телерадиокомпания ERR.
Стубб подтвердил задержку в поставках вооружений США
28 апреля, 13:18
По данным телерадиокомпании, помимо увеличения сроков поставок, изменились и цены на вооружение. Так, Эстония ранее планировала обновить парк боевых машин пехоты, заменив CV90 на более новый аналог, однако цена на него стала слишком высокой.
"На сегодняшний день принято решение, что CV90 Mark IV Эстония закупать не будет", - приводит ERR слова гендиректора государственного центра оборонных инвестиций Эльмара Вахера.
В мае газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Пентагон предупредил ключевых европейских союзников, включая Великобританию, Польшу и страны Балтии, о возможных длительных задержках поставок вооружений.