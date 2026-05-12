Энрике и Сантос вошли в расширенный список сборной Бразилии на ЧМ-2026

- В расширенном списке сборной Бразилии на ЧМ-2026 присутствуют 55 футболистов, включая нападающего «Сантоса» Неймара.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Футболисты петербургского "Зенита" Луис Энрике и Дуглас Сантос вошли в расширенный список сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, сообщает Esporte Na Band со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола (CBF).
Ранее СМИ сообщали, что шансы на участие Неймара в чемпионате мира оцениваются как минимальные из-за напряженных отношений с CBF на фоне его поведения и физических кондиций. С момента старта сезона в январе 34-летний игрок провел за бразильский "Сантос" 13 матчей и забил шесть голов.
Дугласу Сантосу 32 года. В текущем сезоне защитник, имеющий российский паспорт, провел 24 матча и забил два гола. В активе 25-летнего Луиса Энрике 33 матча и шесть забитых мячей.