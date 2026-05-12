Специальная военная операция на Украине
 
16:53 12.05.2026
При ударах ВСУ по Энергодару пострадали два человека

  • Два человека пострадали при ударах ВСУ по Энергодару.
  • Под атаку попали автозаправки, многоквартирные дома, один из дронов сдетонировал на детской площадке.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Два человека пострадали от ударов ВСУ во вторник по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
ВСУ нанесли беспилотниками серию ударов по Энергодару, под атаку попали автозаправки, многоквартирные дома, один из дронов сдетонировал на детской площадке, сообщил ранее Пухов.
"В результате ударов пострадали два человека. В настоящее время они госпитализированы в медсанчасть. Им оказана вся необходимая помощь", – сказал собеседник.
По его словам, ситуация в городе остается напряженной, опасность новых ударов противника сохраняется.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
