При ударах ВСУ по Энергодару пострадали два человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Два человека пострадали от ударов ВСУ во вторник по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.

"В результате ударов пострадали два человека. В настоящее время они госпитализированы в медсанчасть. Им оказана вся необходимая помощь", – сказал собеседник.