Названы регионы-лидеры по доступности электроэнергии для жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Иркутская область и Ямало-Ненецкий автономный округ лидируют в рейтинге регионов по доступности электроэнергии.

Диапазон разброса тарифов на электроэнергию по регионам России значителен — от 1,8 до 11,54 рубля за киловатт в час.

Аутсайдерами оказались регионы с относительно высокой стоимостью электроэнергии и невысокими зарплатами, включая Ивановскую область и Калмыкию.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Иркутская область и Ямало-Ненецкий автономный округ лидируют в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии, замыкают список Ивановская область и Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Общие данные

Несмотря на то, что цены на электроэнергию для россиян регулируются государством, разброс цен в регионах довольно широк. Это объясняется развитостью собственной энергетики в том или ином субъекте или в соседних регионах, наличием сетевой инфраструктуры, близостью к источникам сырья для производства электроэнергии и изношенностью инфраструктуры. Немаловажным фактором является наличие гидроэлектростанций.

Средний тариф на электроэнергию в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления в марте 2026 года по России был выше по сравнению с уровнем второго полугодия 2025 года на 1,8%, и составил 5,95 рубля за киловатт в час. Этот уровень не изменится до 1 октября 2026 года, когда ожидается очередной рост тарифов.

Как показали расчеты экспертов РИА Новости, диапазон разброса по регионам довольно значителен — от 1,8 до 11,54 рубля за киловатт в час. В тоже время абсолютное значение тарифа слабо характеризует доступность электроэнергии для рядового потребителя. Наряду с ценой важное значение имеет заработная плата в регионе и ее соотношение с тарифом.

Методика расчета

Для оценки доступности электроэнергии для жителей регионов России эксперты РИА Новости рассчитали количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители регионов. По этому показателю и были ранжированы регионы в рейтинге.

Количество киловатт-часов электроэнергии, доступное на заработную плату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ в 2025 году на региональный тариф на электроэнергию в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления в марте 2026 года.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Первое место в рейтинге по доступности электроэнергии занимает Иркутская область , где на среднюю чистую зарплату в марте можно было приобрести 45997 киловатт-часов. Это обусловлено самой низкой ценой электроэнергии в России — 1,8 рубля за киловатт в час. В Хакасии этот показатель почти в два раза больше – 3,3 рубля за киловатт в час, регион занимает второе место по дешевизне электроэнергии, но седьмое место в рейтинге по доступности электроэнергии. В этих регионах в структуре генерации превалируют гидроэлектростанции, себестоимость выработки которых значительно ниже, чем на тепловых электростанциях и АЭС.

Низкие тарифы, помимо Иркутской области и Хакасии, характерны для Дагестана Красноярского края , где также велика доля ГЭС в выработке электроэнергии.

Калмыкия стала единственным регионом, где на среднюю чистую зарплату в марте можно было приобрести менее 7 тысяч киловатт-часов электроэнергии – только 6435 киловатт-часов.

Самые высокие тарифы

Самая высокая стоимость электроэнергии — в Чукотском автономном округе , где тариф составляет 11,54 рубля за киловатт в час, что почти в два раза превышает среднероссийский уровень. Эксперты подчеркивают, что на стоимости электроэнергии сказывается изолированность энергосистемы Чукотки от Единой энергосистемы России и высокая стоимость топлива для питания электростанций из-за удаленности региона.

Высокий тариф также зафиксирован в Якутии (9,82 рубля за киловатт в час), где выработка сосредоточена преимущественно на тепловых электростанциях в крайне сложных климатических условиях. В Московской области высокий тариф в размере 8,38 рубля объясняется дефицитом по отношению к собственной генерации, который покрывается за счет поставок из других регионов.

Прогноз

Эксперты не ожидают существенных изменений в рейтинге доступности электроэнергии по итогам 2026 года, но при этом среднероссийская доступность может понизиться. Это связано с тем, что индексация, которая пройдет с 1 октября, поднимет тарифы примерно на 11%, что превысит инфляцию и, возможно, темп роста заработных плат.