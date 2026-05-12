Названы регионы-лидеры по доступности электроэнергии для жителей - РИА Новости, 12.05.2026
00:19 12.05.2026 (обновлено: 00:52 12.05.2026)
Названы регионы-лидеры по доступности электроэнергии для жителей

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Иркутская область и Ямало-Ненецкий автономный округ лидируют в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии, замыкают список Ивановская область и Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Несмотря на то, что цены на электроэнергию для россиян регулируются государством, разброс цен в регионах довольно широк. Это объясняется развитостью собственной энергетики в том или ином субъекте или в соседних регионах, наличием сетевой инфраструктуры, близостью к источникам сырья для производства электроэнергии и изношенностью инфраструктуры. Немаловажным фактором является наличие гидроэлектростанций.
Средний тариф на электроэнергию в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления в марте 2026 года по России был выше по сравнению с уровнем второго полугодия 2025 года на 1,8%, и составил 5,95 рубля за киловатт в час. Этот уровень не изменится до 1 октября 2026 года, когда ожидается очередной рост тарифов.
Как показали расчеты экспертов РИА Новости, диапазон разброса по регионам довольно значителен — от 1,8 до 11,54 рубля за киловатт в час. В тоже время абсолютное значение тарифа слабо характеризует доступность электроэнергии для рядового потребителя. Наряду с ценой важное значение имеет заработная плата в регионе и ее соотношение с тарифом.

Методика расчета

Для оценки доступности электроэнергии для жителей регионов России эксперты РИА Новости рассчитали количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители регионов. По этому показателю и были ранжированы регионы в рейтинге.
Количество киловатт-часов электроэнергии, доступное на заработную плату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ в 2025 году на региональный тариф на электроэнергию в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления в марте 2026 года.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Первое место в рейтинге по доступности электроэнергии занимает Иркутская область, где на среднюю чистую зарплату в марте можно было приобрести 45997 киловатт-часов. Это обусловлено самой низкой ценой электроэнергии в России — 1,8 рубля за киловатт в час. В Хакасии этот показатель почти в два раза больше – 3,3 рубля за киловатт в час, регион занимает второе место по дешевизне электроэнергии, но седьмое место в рейтинге по доступности электроэнергии. В этих регионах в структуре генерации превалируют гидроэлектростанции, себестоимость выработки которых значительно ниже, чем на тепловых электростанциях и АЭС.
Низкие тарифы, помимо Иркутской области и Хакасии, характерны для Дагестана и Красноярского края, где также велика доля ГЭС в выработке электроэнергии.
Вслед за Иркутской областью по доступности электроэнергии следуют регионы, в которых уровень цен также ниже среднероссийских – Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО. Кроме того, эти регионы являются одними из лидеров в стране по средним зарплатам. В топ-5 вошли также Мурманская область и Камчатский край. При этом в первую десятку входят три региона, где цена электроэнергии заметно выше среднероссийской, а высокая доступность в них определяется большими зарплатами. Это Москва, Сахалинская и Магаданская области.
В нижней части рейтинга расположились регионы с относительно высокой стоимостью электроэнергии и невысокими зарплатами. Последние десять строчек рейтинга по доступности электроэнергии занимают Псковская область, Алтай, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея, Ингушетия, Ивановская область и Калмыкия.
Калмыкия стала единственным регионом, где на среднюю чистую зарплату в марте можно было приобрести менее 7 тысяч киловатт-часов электроэнергии – только 6435 киловатт-часов.

Самые высокие тарифы

Самая высокая стоимость электроэнергии — в Чукотском автономном округе, где тариф составляет 11,54 рубля за киловатт в час, что почти в два раза превышает среднероссийский уровень. Эксперты подчеркивают, что на стоимости электроэнергии сказывается изолированность энергосистемы Чукотки от Единой энергосистемы России и высокая стоимость топлива для питания электростанций из-за удаленности региона.
Высокий тариф также зафиксирован в Якутии (9,82 рубля за киловатт в час), где выработка сосредоточена преимущественно на тепловых электростанциях в крайне сложных климатических условиях. В Московской области высокий тариф в размере 8,38 рубля объясняется дефицитом по отношению к собственной генерации, который покрывается за счет поставок из других регионов.

Прогноз

Эксперты не ожидают существенных изменений в рейтинге доступности электроэнергии по итогам 2026 года, но при этом среднероссийская доступность может понизиться. Это связано с тем, что индексация, которая пройдет с 1 октября, поднимет тарифы примерно на 11%, что превысит инфляцию и, возможно, темп роста заработных плат.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
