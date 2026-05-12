Рейтинг@Mail.ru
Экс-капитана сборной Грузии по регби дисквалифицировали на 11 лет - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 12.05.2026
Экс-капитана сборной Грузии по регби дисквалифицировали на 11 лет

World Rugby дисквалифицировала на 11 лет экс-капитана сборной Грузии за допинг

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРегби
Регби - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Регби. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирная федерация регби дисквалифицировала бывшего капитана сборной Грузии по регби Мераба Шарикадзе на 11 лет за нарушение антидопинговых правил.
  • Еще шестеро представителей сборной, включая бывшего главного врача сборной Грузии Нуцу Шаматаву, получили дисквалификации на сроки от девяти месяцев до девяти лет.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Всемирная федерация регби (World Rugby) дисквалифицировала на 11 лет за нарушение антидопинговых правил бывшего капитана сборной Грузии по регби Мераба Шарикадзе, еще шестеро представителей сборной получили меньшие сроки, сообщается на сайте World Rugby.
По данным Daily Mail, в ходе длившегося с 2023 года расследования, получившего название "Операция Обсидиан", был выявлен ряд случаев, когда игроки подменяли пробы мочи, а также получали заблаговременное предупреждение о тестах от местных антидопинговых органов.
Среди отстраненных бывший главный врач сборной Грузии Нуца Шаматава, который дисквалифицирован на девять лет. Остальные фигуранты отстранены на сроки от девяти месяцев до шести лет.
Легкоатлет Никита Великоцкий - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
РУСАДА дисквалифицировало обладателя юниорского рекорда России
25 декабря 2025, 11:09
 
СпортГрузия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала