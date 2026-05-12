Экс-капитана сборной Грузии по регби дисквалифицировали на 11 лет

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Всемирная федерация регби (World Rugby) дисквалифицировала на 11 лет за нарушение антидопинговых правил бывшего капитана сборной Грузии по регби Мераба Шарикадзе, еще шестеро представителей сборной получили меньшие сроки, сообщается на сайте World Rugby.
По данным Daily Mail, в ходе длившегося с 2023 года расследования, получившего название "Операция Обсидиан", был выявлен ряд случаев, когда игроки подменяли пробы мочи, а также получали заблаговременное предупреждение о тестах от местных антидопинговых органов.
Среди отстраненных бывший главный врач сборной Грузии Нуца Шаматава, который дисквалифицирован на девять лет. Остальные фигуранты отстранены на сроки от девяти месяцев до шести лет.
