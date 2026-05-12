Решетников предостерег компании от "хулиганства" в отношении малого бизнеса

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предостерег крупные компании от "хулиганства" в отношении малого и среднего бизнеса, когда вместо своевременной оплаты возникает искушение "покрутить" эти деньги.
"Когда высоки процентные ставки, у крупных компаний всегда возникает такое искушение попридержать платежи, особенно в адрес малого и среднего бизнеса, деньги покрутить, заработать. Поэтому мы сейчас активизировали работу штаба по неплатежам, и все жалобы малого и среднего бизнеса собираем вместе с ФАС и с "ОПОРой России", и вызываем корпорации и корпорации рассматриваем", - сказал министр на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Решетникова, правительство поддержало министерство в этом вопросе и дало поручение всем корпорациям уделить ему отдельное внимание. "Там даже проблема не в головниках (головных подразделениях - ред.) корпораций, как правило, у них там "дочки", "внучки". И на втором, третьем "этаже", когда уже децентрализация большая, они уже начинают там хулиганить", - указал министр.