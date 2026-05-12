Решетников рассказал, что влияет на снижение ставок в экономике
20:10 12.05.2026 (обновлено: 21:53 12.05.2026)
Решетников рассказал, что влияет на снижение ставок в экономике

Решетников: чем меньше дефицит бюджета, тем больше места для снижения ставок

© РИА Новости / Алексей Даничев
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решетников заявил, что снижение дефицита бюджета может способствовать снижению ставок в экономике.
  • По его словам, чем меньше будет дефицит бюджета, тем больше будет возможностей для экономического роста.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Чем меньше будет дефицит бюджета в РФ, тем больше будет пространство для снижения ставок в экономике, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Бюджет уже начинается на следующую трехлетку. При этом надо понимать, что параметры бюджета тоже будут влиять на динамику развития экономики. Поэтому, чем меньше будет бюджетный дефицит, сейчас над этим правительство очень плотно работает, тем, соответственно, больше будет пространство для снижения процентных ставок, ниже будет ключевая ставка, в экономике, будет больше возможностей для экономического роста", - сказал Решетников.
Дефицит федерального бюджета России в январе-апреле 2026 года составил 5,88 триллиона рублей, или 2,5% ВВП - это на 2,946 триллиона рублей выше аналогичного периода прошлого года, сообщил на прошлой неделе Минфин России. В январе-марте дефицит составил 4,58 триллиона рублей, или 1,9% ВВП.
Такой уровень дефицита за первый квартал не является непредсказуемым, его пугаться не надо, отмечал при этом ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
