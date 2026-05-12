Решетников рассказал, что влияет на снижение ставок в экономике

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Чем меньше будет дефицит бюджета в РФ, тем больше будет пространство для снижения ставок в экономике, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.